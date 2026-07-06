El Peñíscola FS cierra la plantilla con el fichaje del venezolano Carlos Sanz

El Servigroup Peñíscola FS ha alcanzado un acuerdo para la incorporación del internacional venezolano Carlos Sanz, que se convierte en nuevo jugador del conjunto peñiscolano para la temporada 2026/27. El cierre llega libre tras disputar la Copa Libertadores con el Centauros de Venezuela.

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Trayectoria

Natural de Caracas y nacido el 6 de marzo de 1996, Sanz es un jugador con amplia experiencia internacional y uno de los referentes del fútbol sala venezolano. Destaca por su solidez defensiva, liderazgo e intensidad competitiva.

Formado en el Atlético La Cruz, inició su carrera profesional en el Deportivo Bocca Ecuador (2017) y en el Panta Walon de Perú (2017-2019). En 2020 dio el salto a Europa con el Alma Salerno italiano, antes de continuar su trayectoria en Croacia y en el Kairat kazajo, donde conquistó Liga, Copa y Supercopa, además de disputar la UEFA Futsal Champions League.

A mediados de la temporada 2022/23 recaló en la Primera División española con el Real Betis Futsal, disputando 12 encuentros y anotando 2 goles. Posteriormente, jugó en el Centauros de Caracas y, en 2024, firmó por el Jaén Paraíso Interior FS, donde completó una destacada campaña en la que disputó la Copa de España, la final de la Copa del Rey y los playoffs por el título. Esta pasada temporada jugó en Irán y posteriormente ha regresado al Centauros para disputar en el mes de mayo la Copa Libertadores, donde alcanzó las semifinales.

Sanz ha sido protagonista con la selección de Venezuela al haber disputado dos Mundiales. En el de Uzbekistán 2024 marcó el gol decisivo ante España en octavos de final, contribuyendo a la histórica clasificación de la Vinotinto para cuartos. También ha participado en varias ediciones de la Copa América donde destacan las semifinales de 2024.

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Incorporaciones

Carlos Sanz se convierte en el cuarto fichaje para la temporada 2026/27, tras las incorporaciones de Puchy, Joni Franco y Pablo García, y se suma a los regresos de Yunii, Bruno Barea y Álex Cervera tras cesión. El Servigroup Peñíscola FS cierra así una plantilla de garantías con el objetivo de competir al máximo nivel en la Primera División.