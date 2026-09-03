El Servigroup Peñíscola estará en la Final Four de la Supercopa Comunitat

El Servigroup Peñíscola venció este miércoles al Bisontes Castellón por 0-9 y se aseguró el liderato del Grupo A de la Supercopa Comunitat 2026/27. Con esta victoria y la conseguida la pasada semana ante El Pilar, los peñiscolanos suman seis puntos y sellan su clasificación para la Final Four del torneo autonómico, que han conquistado en sus tres ediciones disputadas.

Así fue el partido

A los de Gerard Pusó les costó entrar en el partido ante un Bisontes muy intenso y bien plantado en defensa. El marcador no se abrió hasta el minuto 9, cuando Bruno Barea asistió a Diego Sancho para que anotara el 0-1. Los locales mantuvieron su intensidad y el Servigroup Peñíscola no pudo ampliar su ventaja hasta el minuto 16, cuando Yunii culminó una rápida acción a la contra. Antes del descanso, Elías puso el 0-3 con un potente disparo que no pudo desviar el guardameta castellonense.

A los de Gerard Pusó les costó entrar en el partido ante un Bisontes muy intenso y bien plantado en defensa. / PEÑÍSCOLA FS

Tras la reanudación, los peñiscolanos volvieron a ir de menos a más ante un Bisontes que comenzó a acusar el esfuerzo físico. Bruno Barea fue el encargado de marcar el 0-4 con un gran taconazo, estrenándose así como goleador con el Servigroup Peñíscola. Poco después, Araya apareció en el segundo palo para convertir el quinto a pase de Yunii.

En el tramo final se completó la goleada. Joni Franco aprovechó un rechace del portero para marcar el 0-6 y, poco después, Lukas Acosta firmó el golazo del partido con un espectacular disparo lejano que se coló por la escuadra. Diego Quintela cerró el marcador con dos tantos consecutivos en los últimos minutos.

Clasificación

El Servigroup Peñíscola termina así la primera fase como líder del Grupo A con seis puntos, 21 goles a favor y ninguno en contra, y se clasifica para la Final Four de la Supercopa Comunitat.

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Estos dos encuentros oficiales sirven al conjunto del Baix Maestrat para seguir acumulando minutos y buenas sensaciones en su preparación. Los de la Ciudad en el Mar cerrarán la pretemporada este sábado en casa ante el Catgas Santa Coloma.