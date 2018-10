OFICIAL: Nuevo entrenador en el Sevilla

Se acabó. Ya es oficial. Pepe Castro y la directiva del Sevilla FC ahora sí ha decidido dar el paso y concluir la estancia de Vincenzo Montella en el banquillo. La derrota sevillista frente al Levante UD en la noche del viernes ha sido la gota que ha colmado la paciencia del presidente. Joaquín Caparrós vuelve al club para hacerse cargo de la plantillas hasta final de temporada y después adoptar un nuevo rol en el organigrama deportivo de la entidad de la mano de un exvalencianista.

Las imágenes de Pepe Castro a la salida del Ciutat de València y al llegar a Sevilla no eran halagüeñas para Montella. El técnico, reafirmado esta misma semana, se enfrentaba a su particular bola de partido en la capital del Turia. Sin embargo Montella no superó el corte al igual que Óscar Arias, el director deportivo que dejará el club al final de la 2017/18. Este baile de sillas traerá consigo la vuelta de Joaquín Caparrós como entrenador para posteriormente convertirse en el General Manager del Sevilla FC. El utrerano dirijirá la próxima sesión de trabajo de la plantilla el próximo lunes. Junto a él el exvalencianista Carlos Marchena será parte del cuerpo técnico de Caparrós, que será presentado mañana.

Tras la destitución de Eduardo Berizzo casi en el ecuador de la temporada, los inicios del italiano no fueron buenos en el Sánchez Pizjuán. Durante el mes de enero la clasificación para la final de la Copa del Rey y la inmediata victoria en la Champions League frente al Manchester United catapultaron a Montella. Una efervescencia fugaz, ya que desde ese momento el equipo ha caído en picado y terminará la jornada fuera de puestos europeos, goleados en la final de Copa contra el Barcelona y sumando muchas semanas sin ganar con 19 puntos de 51 posibles.