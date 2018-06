Dani Ponz, el elegido para devolver al Saguntino a Segunda B

El presidente del Atlético Saguntino, Juanma Domingo, anunció este miércoles en rueda de prensa que Dani Ponz será el nuevo míster rojillo que intentará devolver al equipo a Segunda B. Ponz ya estuvo en el Atlético Saguntino, de hecho fue el primer equipo con el que entrenó en Tercera División y la temporada pasada estuvo en el CD Eldense.

Juanma Domingo empezó la rueda de prensa explicado que «la idea surgió de la dirección deportiva, Rubén López ha valorado el mercado y después de los números que dan arrastra en tercera hemos considerado que es la mejor opción para hacerse cargo del equipo. Nos parece un buen entrenador que tiene un gran conocimiento de la categoría, sin duda. Dani Ponz ha sido nuestra primera opción».

Por su parte, el nuevo técnico rojillo afirmó que «después de 300 partidos y jugar diversos ´play-off´ no aceptas cualquier proyecto. Estoy muy contento por haber recibido esta llamada y en el momento que Rubén y yo nos reunimos y me contó el proyecto me ilusioné muchísimo. Me gusta ver como ha crecido el club . Aquí entrene enTercera la primera vez y desde entonces hemos crecido mucho los dos».

Ponz, que estuvo en la agenda de algún grande, explicó que tras dos temporadas en el club rojillo conoce a la perfección al club y a la afición y que llega a Sagunto con el fin de ganar cada fin de semana: «Vamos hacer un equipo muy competitivo, lo primero que tenemos que hacer es hablar con los jugadores que queremos mantener de la temporada pasada, ilusionarlos para que se queden con nosotros. Queremos mantener a un porcentaje alto de la plantilla que tenía el Saguntino, jugadores que llevan tiempo aquí y de los que se puede sacar mucho partido».

«Creo que vamos a ser un equipo competitivo, todos mis equipos lo han sido. Con un equipo de 60.000 me propuse ganar la liga y casi lo consigo. Si he venido aquí es porque voy a tener argumentos, aún no se si muchos o pocos, para ser capaz de lograr la victoria en cada partido. En Alzira lo he logrado con presupuestos bajos y aquí voy a ser capaz de meterle mano a lo que venga», añadió Ponz. «La situación con Sagunto ha sido un poco flechazo. Me gusta el club y veo algo que me atrae mucho el proyecto. Tengo ganas de ser capaz de que las cosas salgan muy bien, estoy muy ilusionado».