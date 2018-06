El Tribunal Supremo cierra el ´caso Cheryshev´

El Tribunal Supremo cerró el 'caso Cheryshev' al no admitir el recurso de casación interpuesto por el Real Madrid contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirmó la alineación indebida del jugador en el partido de la Copa del Rey jugado en Cádiz el 2 de diciembre de 2015.

La resolución del Supremo, contra la que no cabe recurso alguno, cierra un proceso iniciado hace casi tres años, después de que la justicia deportiva diera el partido por perdido al Real Madrid por alineación indebida del jugador, que fue alineado cuando tenía pendiente un partido de sanción de la temporada previa en la que jugó cedido en el Villarreal.

El Real Madrid acudió a la justicia ordinaria y después de que la Audiencia Nacional tampoco le diera la razón presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que no ha sido admitido, según avanzó "iusport.com".

Entre los motivos para no admitirlo el Supremo indica que los argumentos del Real Madrid se centran en "cuestiones fácticas", que no pueden ser objeto de recurso de casación, por insistir "en la cuestión de la notificación personal al jugador y al club que no era interesado en el expediente sancionador por no encontrarse bajo su disciplina".

El Real Madrid defendió en anteriores recursos que la sanción que arrastraba el ruso Denis Cheryshev no fue notificada personalmente al jugador, que no tenía validez por cumplimiento de ciclo y que había prescrito en todo caso.