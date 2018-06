Baño de masas para la nueva estrella amarilla

El Villarreal CF ha cogido la velocidad de crucero en cuanto a los fichajes de la próxima temporada. Tras la oficialización de la llegada de Toko-Ekambi este viernes era el momento para su puesta de largo con la camiseta amarilla después de firmar su contrato y de pasar las pertinentes pruebas médicas.

El acto de presentación de Toko-Ekambi tuvo lugar en el Colegio José Soriano de Vila-real ante la mirada de muchos niños atónitos por su nuevo ídolo groguet. A sus 25 años llega como una apuesta fuerte para la delantera, después de ser uno de los mejores futbolista de la pasada Ligue 1.

Aunque lo intentó y está poniéndose al día con el tema para acelerar su aclimatación al idioma: "Comprendo un poco. Lo voy a intentar" y reconoció que llevaba un tiempo practicando."Aprendo español durante las últimas tres semanas en París antes de venir aquí", comentó con dificultad el futbolista.

"Creo que esta es la mejor elección, el Villarreal es un equipo que juega muy bien el balón, en el que los delanteros marcan goles. Además adoro el fútbol español y esta era mi ilusión que se ha cumplido", explicó el futbolista sobre la decisión de recalar en La Cerámica. El jugador reconoció que mantuvo una conversación con su nuevo entrenador, Javi Calleja, quien "me felicitó, me dio la bienvenida y me dijo que nos veríamos pronto. Me dijo que estaba muy contento por mi fichaje".

Ekambi aseguró que ha visto en varios ocasiones jugar al Villarreal. "Lo he hecho por conocer al equipo y a sus jugadores Lo hice para estar seguro de que mi elección era la buena y lo tuve muy claro desde el principio. Sé que este equipo cuenta con grandes jugadores, un club que tiene mucha competencia, por lo que hay que dar todo para poder jugar", concluyó.