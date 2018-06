Un exjugador internacional del Mallorca, a prisión por abuso sexual de una niña de 11 años

Jonathan Fabbro, futbolista argentino nacionalizado paraguayo que pasó por España al salir de la cantera del Mallorca, ha sido detenido por presunto abuso sexual a una menor, de 11 años. La supuesta víctima es su ahijada y presumiblemente habría abusado sexualmente de ella entre los años 2015 y 2017. El internacional asegura que la causa es "inventada y llena de contradicciones", pero por el momento el juez ha decidido ingresarle en prisión de manera preventiva.

"Cuando se le pregunta a la nena qué le sorprendió o le llamó la atención cuando vio mi cuerpo desnudo y dijo que nada, sí que ver un hombre desnudo pero nada específico, no quiero sonar soberbio ni nada, por eso digo si me quieren hacer estudios o analizar, me da vergüenza por las mujeres del Juzgado presentes pero creo que mi miembro no es normal, es un poco más grande de lo normal", habría afirmado Fabbro en el juzgado, según publica Olé.

