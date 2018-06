Polémica: LaLiga aclara el ´espionaje´ de su app

LaLiga y su aplicación para dispositivos móviles han provocado una avalancha de críticas contra la LFP (Liga de Fútbol Profesional) después de que Eldiario.es destapara durante el domingo que con la nueva política de privacidad dicha app tenía permiso para acceder a la geolocalización y activar el micrófono de millones de usuarios para espiar y monitorizar a los establecimientos.

Según los datos de Google y de Apple cerca de diez millones de personas han descargado dicha aplicación. A través de esa ingente cantidad de usuarios, la LFP aprovecha para vigilar que los bares no cometan ninguna irregularidad en la lucha contra la piratería. La aplicación de LaLiga una vez se descarga y se aceptan las condiciones de uso tiene la capacidad de activar de forma remota la geolocalización y el micrófono del móvil para saber si ese establecimiento tiene los derechos de emisión adecuados. Sin embargo la polémica nace a raíz de conocer la fecha exacta desde la que esto estaba en marcha y desde luego sale a la luz ahora con la nuevas políticas europeas RGPD.

LaLiga ha tenido que salir al paso con un extenso comunicado en el que explica cuál es el funcionamiento y arroja algo de luz sobre este sistema:

LaLiga tiene la responsabilidad de progeger a los clubes y sus aficionados del fraude en la emisión de partidos de fútbol por parte de establecimientos públicos (HORECA). Estas actividades fraudulentas suponen anualmente una pérdida estimada de 150 millones de euros para el fútbol español, lo que se traduce en un perjuicio directo para clubes, operadores y aficionados, entre otros.

Por ello LaLiga ha implantado una nueva funcionalidad en su app oficial con el único objetivo de detectar estas explotaciones fraudulentas.

Cuando un usuario se descargue o actualice la APP, el sistema operativo de tu dispositivo móvil le solicitará a través de una ventana emergente que facilite su consentimiento para que LaLiga pueda activar el micrófono y el geoposicionamiento de su dispositivo móvil. Sólo si decide aceptarlo, el micrófono captará el código binario de fragmentos de audio, con el único objeto de poder conocer si está viendo partidos de fútbol de competiciones disputadas por equipos de LaLiga, pero nunca se accederá al contenido de la grabación.

Protegemos la privacidad del usuario

LaLiga ha implantado medidas técnicas oportunas para proteger la privacidad del usuario si autoriza que utilicemos esta funcionalidad. A continuación, se detallan estas medidas:

* LaLiga sólo activará el micrófono y geoposicionamiento del dispositivo móvil durante las franjas horarias de partidos en los que compitan equipos de LaLiga.

* LaLiga no accede a los fragmentos de audio captados por el micrófono del dispositivo, ya que estos se convierten de forma automática en un código binario en el propio dispositivo. LaLiga sólo accede a este código binario, que es irreversible y no permite obtener de nuevo la grabación de audio.

* Si este código coincide con un código previo de control, LaLiga podrá saber que está viendo un partido determinado. Si no coincide, el código se elimina.

* Los códigos no irán referidos a su nombre, sino a su dirección IP y al ID específico que asigna la APP cuando el usuario se registra.

* Le recordaremos periódicamente que LaLiga puede activar tu micrófono y geoposicionamiento y le solicitaremos que confirme su consentimiento.

* Podrá revocar su consentimiento en cualquier momento en los ajustes del dispositivo móvil.