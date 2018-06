Fichaje sorpresa en la presentación de abonos

Gerard Moreno ha sido la gran sorpresa en el acto del Villarreal que conmemoraba los 20 años del primer ascenso del club a la Primera División. El jugador ha reconocido su alegría por retornar al que fue su club durante cinco temporadas. "Tengo mucho cariño por esta afición. Feliz de volver aquí y deseando que empiece la temporada. He estado tres años fuera y he crecido como jugador. Vengo más hecho como futbolista. Voy a dar el máximo para conseguir los objetivos del club y mi compromiso va a ser total", ha afirmado.

Autor de 16 goles la pasada temporada, el ariete catalán no ha querido aventurar los goles que podrá conseguir la campaña 18-19 como jugador groguet. "A ver si puedo superar las cifras. No me gusta ponerme retos así por si da mala suerte. Trataré de hacer los máximos posibles", ha reconocido.

El nuevo fichaje groguet ha recalcado el cariño que siempre ha sentido por que de nuevo vuelve a ser su afición. "La afición me ha mostrado siempre mi cariño. Solo puedo decir que intentaré devolver ese cariño y estoy convencido que va a ser un gran año", ha indicado. El presidente, Fernando Roig, ha reconocido el importante esfuerzo que ha supuesto la llegada de Gerard Moreno por el que se han abonado 20 millones de euros. "Nos ha costado mucho tiempo y dinero. Se fue al Espanyol donde creció y con 16 goles el año pasado es un gran goleador. Vamos a hacer un gran equipo con él y más jugadores que van a venir", ha apuntado.