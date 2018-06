Florentino Pérez y Lopetegui se revuelven contra Rubiales

Las frases de Julen Lopetegui

"Ayer fue un día, desde lade mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el más feliz de mi vida"."Estamos convencidos de que lo que hemos hecho ha sido de manera honesta y clara. Lo que no puedo cambiar es la reacción de".

"Fue un día surrealista. Lo bonito fue el respeto y el cariño de los jugadores. Luchamos mucho y a última hora nos han dejado fuera. Estos jugadores tienen un objetivo maravilloso que es ganar la Copa del Mundo y llegan muy preparados. Ojalá tengamos esa pizca de suerte que hace falta para ganar el campeonato".



"Cristiano es el jugador que quiero tener siempre a mi lado y, evidentemente, el mejor del mundo está siempre en el Real Madrid".

"A mi me habría gustado que Rubiales hiciera las cosas de otra manera".



"Yo estoy muy tranquilo con todo lo que he hecho. Hemos obrado de manera profesional y honesta. Cuando los jugadores conocen la noticia hacemos el mejor entrenamiento de toda la semana".

"Lo único que nos ha movido es ser transparantes cuando hubo algo, antes no porque no había nada. Todo lo que pasó después lo desconozco. Sé que soy una persona leal y eso lo aprendí en el Real Madrid".

"La lealtad es decir la verdad. Cuando había algo que decir el primero que lo supo fue Rubiales. Quería dar una rueda de prensa, conjunta, me pidió que lo esperara, porque estaba lejos. El acuerdo se tenía que cerrar antes del Mundial y no durante. Lo dije por ser honesto con todo el mundo y los jugadores lo entendieron perfectamente".

Las frases de Florentino Pérez

"Nuestro deseo era haber hecho esta presentación después del final. Sé,, que tenías dos sueños perfectamente compatibles: Hacer a España campeona del mundo y entrenar a tu Real Madrid , un sueño que se hace realidad"."Habíamos alcanzado un acuerdo en ejercicio de la libertad de las dos partes, después del, y respetando siempre las cláusulas de su contrato. El objetivo de la inmediatez al comunicarlo era la transparencia y evitar filtraciones"."No hay ejemplos ne la historia del fútbol de que un acuerdo así haya sido considerado como un acto de. Quienes mezclan esos actos tienen un sentido de patrionalismo de las instituciones felizmente superado en el siglo XXI. Llegamos a un acuerdo en pocas horas y lo comunicamos rápido para no perjudicar a la selección"."Comuniqué al presidente de la Federación del acuerdo alcanzado. Lo que debía ser un acto de nornalidad, pues nos comunicaron una rueda de prensa conjunta, se volvió en una cuestión de orgullo. Fue una respuesta desproporcionada e injusta"."Hay casos conocidos, decenas de seleccionadores que firmaron con anterioridad o durante el torneo acuerdos con clubes. Ninguno era el Real Madrid . Siempre digo lo importante que es la unidad de todo el. Tenemos que trabajar todos juntos ante los que sólo buscan desprestigiar la imagen del Real Madrid "."Hablamos de jugadores de máximo nivel a los queuna decisión así no afecta en su rendimiento deportivo. No hay un solo argumento que justifique queno esté mañana en el banquillo de la selección".