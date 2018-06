Griezmann ya ha desvelado el misterio

¿Atlético o Barcelona? Este jueves catorce de mayo coincidiendo con el pistoletazo de salida del Mundial de Rusia 2018 Antoine Griezmann desvela dónde jugará la próxima temporada.El francés anunció a través de Twitter que dará a conocer su decisión "tomada desde hace meses" según dijo desde la concentración gala en Moscú. El formato será audiovisual ya que se emitirá un reportaje sobre él mismo y que ha sido grabado por Kosmos Studios, una empresa productora de Gerard Piqué y en la que también está involucrado Sergio Ramos. Un formato similar al utilizado por LeBron James cuando abandonó Cleveland Cavaliers para enrolarse en el súper proyecto de Miami Heat.



21:47. Llega el momento esperado. "He decidido quedarme". Griezmann continuará vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid.





21:42. 23 de mayo. "Solo yo sé lo que está pasando", explica Griezmann con un tono reflexivo en el interior de un coche, mientras es preguntado sobre la decisión. "No saben lo que es sufrir. Me molesta" prosigue Griezmann "sin tener claro su futuro".





"Godín y el Cholo me vieron tan jodido que vinieron a casa a darme ánimos". #LaDecisión pic.twitter.com/fbmx58MAg4 — Movistar+ (@MovistarPlus) 14 de junio de 2018

"Aquí si ganas algo, estás en la historia; allí vas a ser uno más. Siempre". Erika, esposa de Griezmann. #LaDecisión pic.twitter.com/4meVlaW4uz — Movistar+ (@MovistarPlus) 14 de junio de 2018

"Dicen (el Barcelona) que no han ganado la Champions League desde hace 3 años y quieren ganarla contigo". #LaDecisión pic.twitter.com/nPiaOg2LgF — Movistar+ (@MovistarPlus) 14 de junio de 2018

"Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora". #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero. pic.twitter.com/lZOb47itC6 — Movistar+ (@MovistarPlus) 14 de junio de 2018

Aparecen las imágenes de la final de la Europa League contra el Olympique de Marsella. En Lyon, a escasos kilómetros de su casa, marcó dos goles y levantó su primer título con el Atlético de Madrid. Después la celebración en Neptuno con el famoso cántico rojiblanco "Griezmann, quédate".. "Todo el mundo me dice vete, vete". Continúa Griezmann con sus dimes y diretes mentales. El francés demuestra en el reportaje como vive la decisión junto a su familia con imágenes cotidianas. Finalmene el '7' del Atlético considera que "debe esperar a la final". Necesita tiempo para pensar.Tras esto el 24 de abril se recoge una llamada con su madre en la que le analiza la situación desde el punto de vista materno. "". Al colgar 'Grizzy' reconoce que quiere levantar 'la orejona' y que perder dos finales seguidas "es mucha mala suerte, pero si traen los jugadores adecuados...", aunque considera que tome la decisión que tome será la correcta. Su mujer le interpela y le dice: "Piensa que aquí, en Madrid, si ganas serás historia allí serás uno más".El inicio del reportaje muestra el día a día en el francés ataviado con una camiseta de Oklahoma City Thunder, ya que es muy aficionado a la NBA como demuestra el formato y él a través de las redes sociales. Griezmann se sincera sobre su sueño desde pequeño de ser un futbolista de primer nival. También fue cuestionado sobredurante la última temporada con el fútbol.. No tengo nada claro si me voy a queda o a ir", comienza a revelar el futbolista.