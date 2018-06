Un exvalencianista, primer profesional detenido por presunto amaño

El fútbol y la justicia españoles tienen entre ceja y ceja resolver el problema de los amaños y en los últimos meses se han tomado el tema muy en serio. Prueba de ello es que, tal y como informaba El Mundo, el futbolista valenciano Jorge Morcillo, formado en la cantera del Valencia Cf y capitán de la UD Almería, fue detenido por la Policía Nacional con motivo de la 'Operación Cortés'.

El futbolista, ya en libertad, y otras 24 personas fueron detenidas por presunto amaño de partidos en un operativo de cuatro días y que es la continuación de la investigación iniciada ya hace algunos meses y en instrucción en el juzgado de Zafra.

El futbolista estaba a punto de marcharse de vacaciones a Italia cuando fue retenido e interrogado por la Policía Nacional, debido a las sospechas de que la trama con origen en China estaba en contacto con Morcillo para lograr beneficios económicos a través de las apuestas en casas en línea.

Aunque según las fuentes policiales de El Mundo no hay todavía evidencias delicitvas respecto a los partidos sí está vinculado a la trama investigada en la macrooperación. Además del ya anunciado Huesca – Nàstic también estaba en el ojo del huracán el Almería – Nàstic del trece de enero. Las alarmas saltaron por la ingente cantidad de apostadores al empate, a la postre resultado final del duelo (1-1). No obstante Morcillo no participó en dicho partido, aunque como capitán su ascendencia en el vestuarios es importante. Aunque también se investiga el duelo de los andaluces contra el Alcorcón.