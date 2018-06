El Barça no sabe qué hacer con André Gomes

El FC Barcelona no cuenta con André Gomes y hasta parece no saber qué hacer con él. El ex jugador del Valencia CF está en la lista de transferibles del conjunto azulgrana pero venderlo parece muy complicado.

El Barça pide una cantidad importante, hasta el punto que pretende recuperar los 37 millones que pagó por él al Valencia CF, y eso provoca que los equipos interesados se echen para atrás. El club catalán pagó 35 millones en traspaso y a ellos hay que sumar ahora dos más por variables, uno por la Liga ganada esta temporada con Ernesto Valverde y otro porque el Barça ha llegado dos veces a cuartos de final de la Liga de Campeones desde que lo fichó.

André Gomes tiene muchos pretendientes pero todos lo quieren en calidad de cedido, por ello, según publica Mundo Deportivo, el Barça no descarta la posibilidad de meterlo en alguna operación, porque parece la única vía que tiene de lograr dinero por él. Por ello André podría entrar, según este periódico, en una operación con la Juventus, ya que el FC Barcelona está interesado en el centrocampista bosnio Miralem Pjanic.