Un famoso periodista argentino se mofa de Cristóbal Soria

Martín Liberman es un reconocido periodista de Argentina que, como toda persona conocida, tiene sus admiradores y detractores, aunque en el grupo de estos últimos ha entrado con fuerza el siempre polémico Cristóbal Soria, colaborador de El Chiringuito.

El sevillano escribió un tuit en el que atacaba a Liberman de la siguiente manera: "Como todos sabemos, nuestro 'querido' Martín Liberman es mufa y tiene bajio malo... mandémosle el bajio chungo a los franceses de la mejor manera posible...", acompañando el mensaje de una foto con el mencionado periodista portando, photoshop mediante, la elástica de Francia.

La respuesta de Liberman, como Soria deseaba, no se hizo esperar, y lógicamente no defraudó a los muchos seguidores del primero y detractores del segundo, que no son pocos en ningún caso: "Estimado Soria, alcahuete de primera generación. Obsecuencias por demás. Lamebotas culé. Te cuento que estuve en la cancha con Nigeria muy a tu pesar. Eres la peor bajeza que tiene la TV española. Un sujero deleznable, arrastrado y de baja calaña. Te mando un fuerte abrazo".