Los cambios sustanciales que quiere Tebas

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, hizo este sábado en Valladolid un repaso a la actualidad futbolística y a sus intenciones para la temporada entrante después del XV Congreso Nacional de Peñas.

Respecto a la aplicación del sistema de videoarbitraje VAR en el Mundial de Rusia dijo que está aportando «menos jugadas polémicas y emociones de otro tipo, pero siempre mejorando la calidad del fútbol como espectáculo». Recordó que será implantado en la Liga Santander la próxima temporada y en la Liga 1/2/3 se hará a la siguiente.

En relación a la Supercopa, Javier Tebas, que estuvo acompañado del presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, no se decantó por que sea a uno o dos partidos pero rechazó un aplazamiento de los encuentros de la primera jornada de la liga del Barcelona y del Sevilla al mes de diciembre. «Mi opinión es que hay un calendario, con las fechas del 5 y el 12, y que puede haber un partido único pero no pasa de ninguna manera por el cambio de la primera jornada de Liga y de pasar los enfrentamientos entre Sevilla y Barcelona a diciembre. LaLiga no lo va a aceptar. Si es 5 y 12 nos parece bien y si es a partido único nos parece también bien». También en Copa aceptará cambios.

También valoró positivamente la entrada de Telefónica en la lucha por los derechos de TV: «Telefónica ha hecho una oferta importante por el fútbol. Es positivo. Indirectamente ya estaban muy vinculados al fútbol en España y esto ahora significa que nuestro contenido sigue siendo premium. Va a ser muy beneficioso el rumbo que vamos a emprender con Telefónica».

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus intenciones es la firme intención que tiene el presidente de la patronal de clubes de crear una calendario asimétrico que permita reajustar mejor los horarios de los partidos al estilo Premier League: «He propuesto a la Federación eliminar el sorteo del calendario porque permitiría mejorar muchísimo en el tema de los horarios. En la Premier League ya tienen distribuidos qué partidos serán en sábado y cuáles los domingos. Eso es porque tienen un calendario asimétrico, como la ACB. La primera vuelta no coindice con la segunda. Esta última temporada, por ejemplo, en Inglaterra la jornada 18 fue la vuelta de la 15. ¿Qué permitiría eso? Organizar en fechas idóneas los partidos de los equipos de LaLiga que jueguen en Europa y poder modificar los horarios del resto con mayor facilidad. La idea sería optimizar mucho mejor los partidos para que coincidan con buenas fechas en algunas comunidades autónomas y poder favorecer los desplazamientos cercanos, aunque ya lo tenemos en cuenta».

Uno de sus objetivos, según aseguró, es también reducir las desigualdades entre equipos para evitar que ninguno de ellos rebase los 90 puntos por campeonato.