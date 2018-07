Dealbert cuelga las botas y pasa a la seceretaría técnica

Àngel Dealbert cuelga las botas a los 35 años y se incorpora como ayudante de la dirección deportiva del conjunto albinegro. «Uno cuando toma esta decisión, después de 16 años de profesional, no es fácil no, pero no le podía decir que no. Cuelgo las botas porque me quiero centrar desde hoy a la composición de la plantilla. Mentalizado en el nuevo proyecto que será muy ambicioso».

En su acto de despedida ha anunciado el Fichaje de Ramón Verdú (Ontinyent), que se convierte en el segundo refuerzo del Castellón 2018-19.