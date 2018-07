Rubiales propone una final a partido único el día 12 en campo neutral

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó este jueves que existen grandes opciones de que la Supercopa de España que mide este año al Barcelona y al Sevilla se dispute a partido único siendo el 12 de agosto el día con más opciones y teniendo como escenario un terreno neutral.

"Ha sido una reunión muy positiva de la que podemos sacar varias conclusiones. Hay muchas posibilidades de que la final de la Supercopa este año sea a partido único, es muy probable. Tenemos que esperar porque se le ha hecho una propuesta a ambos clubes que tienen que analizar y estudiar. Esta noche, de urgencia, se reunirán cada uno en su ciudad para comunicarnos lo antes posible qué deciden", explicó tras la reunión mantenida con representantes de unos y otros

"Espero que a las doce de la noche, lo antes posible, tengamos el sí oficial. Y en caso de que sea no la situación es dos partidos, cada uno en su estadio. En caso de que ocurra eso, sabéis que tenemos un problema con las fechas que tendremos que resolver. Trataríamos de acudir al CSD para que ellos arbitraran en esta decisión", añadió.

El mandatario no quiso anunciar el lugar donde tendría lugar el choque: "Queremos ser rigurosos y esperar el momento. Es una situación novedosa en la que nos encontramos, en los últimos tiempos nunca ha ocurrido esto y nunca va a volver a ocurrir. Queremos dejar claro que la Supercopa es una final a doble partido y en la que los clubes tienen una taquilla muy importante, la federación tiene dos partidos en la televisión...".

"Todos estamos cediendo ante la situación que este año ha generado el calendario. Por lo tanto pido paciencia. Podemos tener una buena noticia o si los clubes no aceptan la propuesta, ir a un arbitraje", agregó.

Uno de los temas que más preocupa es movilizar a las aficiones: "Los finalistas de la Supercopa son generalmente equipos con unas grandes aficiones que generan unas grandes taquillas y no queremos perjudicar económicamente a los equipos españoles. A corto plazo no vemos que vaya a haber un cambio. Cosa diferente es que en el futuro se generen otras vías de ingresos interesantes".

"Tanto el Barcelona como el Sevilla están muy preocupados por sus aficiones y porque en el caso de que sea a partido único, estas sean compensadas y puedan disfrutar del partido. Esa es la mayor preocupación que las dos partes han esbozado aquí. Nosotros hemos propuesto una vía de compensación que la van a estudiar. Estamos tratando de buscar facilidades", completó.

Asimismo aseguró que no pretenden imponer su criterio: "La Supercopa es competencia de la federación y podíamos obligar a celebrarla a un partido o a dos pero no lo vemos democrático ni entendemos que sea así, tienen que ser los clubes los que participen".

"El Barcelona prefiere el doce y el diecinueve, el Sevilla el cinco y el doce. También está la postura de LaLiga, de la AFE, la nuestra... Ojalá no sea necesario acudir al CSD. No queremos una decisión, queremos una propuesta y que se elija lo mejor", señaló.

Medios catalanes aseguran que se está barajando la opción de jugar en Tánger.