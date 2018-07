"Hay una estrategia para echar a Cristiano del Real Madrid"

En el último programa de El Chiringuito de Josep Pedrerol se debatió mucho sobre el más que posible fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus, que hoy es portada en los medios deportivos de Madrid y también de Italia. Un debate que duró hasta que uno de los periodistas más cercanos al jugador portugués soltó la bomba.

Edu Aguirre apareció en el plató para contar interesantes revelaciones sobre el futuro inmediato de Cristiano. El periodista, que aseguró haber hablado personalmente del tema con el propio Cristiano ayer mismo, dio por hecho que CR7 se va del Real Madrid y que no hay vuelta atrás, además de denunciar una estrategia para echarlo del club madridista que apunta a la cúpula del Bernabéu: Florentino Pérez. Estas fueron sus palabras

Cristiano está fuera, ciao, está fuera. Seguramente es el miedo que tienes a que se vaya, pero intuyo cosas. Luego pasa el día, hablas con él un poco y dices... bueno, pero luego por la tarde te das cuenta de que está fuera. Y me duele muchísimo, pero está fuera. Lo que más me duele es que dentro de un tiempo la gente va a pensar que Cristiano quería irse de verdad y que para él se había acabado una etapa, que tiene que pasar página y quería cambiar de aires. Y en el fondo Cristiano no siente eso, Cristiano siente que se ha llevado a cabo una estrategia para sacarlo del Madrid. Yo te cuento como piensa Cristiano Ronaldo. ¿Qué va a querer cambiar de aires? Si está aquí asentado con su familia, si le encanta Madrid. ¿Qué se va a ir a Turín? ¿A ganar otras cosas? Él sabe que la Juventus no es ni la mitad de club que el Madrid, él sabe que va a ganar más Champions en el Madrid que en la Juventus, pero al final la decisión depende de lo que tú sientes y esté equivocado o no siente que en los últimos seis meses no se le ha tratado bien, o no se le ha hecho sentir bien, y se miraba a lo mejor más a Neymar, o se preguntaba más por Neymar por regatearle a él cuatro o cinco millones. Se movía la maquinaria, cuando él levanta el Balón de Oro y se habla de Neymar, son pequeños factores y él siente que le están intentando echar. A ver cómo acaba, pero digo a ver como acaba dentro de un año, pero está fuera"