Última hora de Cristiano Ronaldo: No quiere un acto para despedirse del Real Madrid

Siguen saliendo informaciones al respecto de la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. La última la contado para Sky Sport de Italia el periodista Edu Aguirre, que trabaja en El Chiringuito, programa de Mega que presenta Josep Pedrerol.



Según informa Aguirre, el jugador portugués no quiere un acto para despedirse del Real Madrid y de su afición y ha aceptado explicar públicamente los motivos que le han llevado a abandonar el conjunto blanco,



"Queda muy poco ya, queda muy poco. Jorge Mendes ya ha comunicado al Real Madrid que la Juventus va a hacer la oferta de cien millones de euros por el jugador. Cristiano no quiere ninguna despedida, no quiere ningún acto, pero sí va a aceptar las condiciones que le exige el Real Madrid para que pueda salir. Y estas condiciones son que explique el propio Cristiano Ronaldo porqué se va del Real Madrid".