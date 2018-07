Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid y ficha por la Juventus por 112 millones

El Real Madrid confirmó este martes el traspaso del delantero portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus italiana, "atendiendo a la voluntad y petición expresadas" del de Madeira, que pone fin así a su aventura de nueve años en el trece veces campeón de Europa.



Cristiano Ronaldo llegará a la Juventus tras una operación que rondará los 112 millones de euros de traspaso, y con la que el astro portugués se embolsará unos 30 millones de euros netos al año, el salario más alto de toda la Serie A (Primera división italiana).



"El Real Madrid comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus. Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial", anunció el club blanco en un comunicado.





En dicho texto, el Real Madrid destacó que "más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un"Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones. Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones. El Real Madrid será siempre su casa", le despide la entidad blanca en su comunicado.Los, de 33 años, comenzaron a sonar con fuerza tras la final de la Liga de Campeones del pasado 26 de mayo ante el Liverpool. "Fue muy bonito estar en el Real Madrid. Hicimos historia, lo importante es que hicimos historia. Gracias a toda la afición", declaró entonces a 'beIN Sports'.Un día después, en la celebración en el Santiago Bernabéu, el luso, que ya el año pasado fue protagonista de, arrojó algo de calma indicando que estaba "muy a gusto" en el equipo, pero antes y durante el Mundial de Rusia no habló de su futuro.Este martes se ha puesto fin a la rumorología con su traspaso al campeón italiano. El portugués llega a Turín después de que la Juventus acordase sua pagar en dos años, "más la contribución solidaria prevista por las regulaciones de la FIFA y los, clubes en los que militó Cristiano antes de cumplir los 21 años. Una cantidad que no repercutirá a los merengues, cuyo fichaje llegó en la temporada 2009-10, a la edad de 24 años.finaliza el escueto comunicado del club 'bianconero', que disfrutará de Cristiano Ronaldo hasta sus 37 años. Para el luso es el cuarto equipo en su carrera deportiva tras el paso por el Sporting de Portugal, Manchester United y Real Madrid.En el club italiano, el delantero portugués contará conel argentino Gonzalo Higuaín, que gana 8 millones de euros netos por año precisamente también con la Juventus.refuerza a una Juventus que lleva siete años consecutivos conquistando el título liguero y que realizó una inversión histórica para lanzarse a por el reto de coronarse con una Copa de Europa, que le falta desde 1996.Precisamente el portugués fue uno de los "responsables" de esta sequía, ya quecuando marcó un doblete, y también en la última temporada, al endosarle tres goles en los cuartos de final.La leyenda lusa deja al Real Madrid tras conquistar cuatro Ligas de Campeones (2014, 2016, 2017 y 2018), tres Mundiales de clubes (2014, 2016, 2017), dos Ligas españolas (2012 y 2017), dos Copas del Rey (2011 y 2014) y dos Supercopas de España (2014 y 2017).En los nueve años pasados en Madrid, Cristiano se hizo además con, conseguidos en 2013, 2014, 2016 y 2017, y fue el máximo artillero de la Liga de Campeones en las últimas seis temporadas.La salida de Cristiano Ronaldo deja un saldo positivo para el club de Chamartín, quePor aquel entonces, el fichaje más caro de la historia del fútbol, supuso un gran desembolso para la entidad que preside Florentino Pérez, que nueve años más tarde recuperará la inversión con un pequeño margen de ganancias.El traspaso de Cristiano a la Juve se convierte en el, superado por los 222 millones que pagó el PSG por Neymar , los 180 que ha hecho efectivos el club francés por Kylian Mbappé -tras una cesión de un año- y por los recientes fichajes del Barça : Philippe Coutinho (120) y Ousmane Dembélé (105). Además, el United pagó por Paul Pogba 105 millones de euros.Tras su traspaso a la Juventus,en un amistoso en Washington DC. Se trata de la 'International Champions Cup' en el que participan buena parte de los mejores equipos del Viejo Continente que se disputa por diversos lugares del mundo, principalmente por Estados Unidos.El. Podría producirse el reencuentro entre el conjunto blanco y el atacante de Madeira.Será el segundo partido del equipo que dirigirá Julen Lopetegui en esta, ya que el día 1 de agosto se estrena en este torneo ante el Manchester United en el Hard Rock Stadium de Miami.El Juventus se enfrentará con anterioridad al Bayern Múnich el 26 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y al Benfica el 28 de julio en el Red Bull Arena de Harrison.