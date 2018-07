Luis Enrique promete con sus palabras como seleccionador

Aún no hay fecha para su presentación, pero Luis Enrique ya ha hablado como seleccionador. Lo ha hecho este miércoles por primera vez ante las cámaras de Deportes Cuatro. En Francia, donde asiste a un concurso hípico en el que participa su hija, estas han sido sus palabras.

¿Es un sueño ser el seleccionador español?

"No sé si un sueño pero me hace ilusión. He tenido la suerte de ser internacional, de sufrir y disfrutar con la camiseta de España en muchos campeonatos y tengo ilusión. Estoy contento y motivado".

¿Cómo lleva las críticas a su designación?

"¿Criticar en España? Es imposible... Sé lo que significa ser entrenador y la crítica es anexa a cualquier cargo en este país".

¿Cómo va a ser su relación con la prensa?

"Como siempre, no puedo mejorar. Os voy a tratar como os merezcáis. Tengo 48 años y va a ser difícil cambiar, soy consciente de hasta dónde he llegado en mi carrera".