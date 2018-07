La carta de despedida de Cristiano Ronaldo en El Chiringuito

no sólo se ha despedido de la afición del Real Madrid con una carta en la web el club. También lo ha hecho de uno de los programas de referencia de madridismo,'El Chiringuito' de Josep Pedrerol. En una misiva atribuida al nuevo jugador de la Juventus, Cristiano agradece el apoyo de las últimas temporadas.

"Querido Chiringuito: He empezado esta nueva etapa y quiero despedirme de vosotros de una manera especial porque vosotros también tenéis algo especial. Agradeceros el apoyo que siempre me dieron casi todos. Gracias a los madridistas del programa porque he sentido vuestra fuerza en muchas ocasiones, y eso siempre lo recordaré'', dice el portugués, que personaliza en varios contertulios: "A Roncero, agradecerte el apoyo y el cariño incondicional que siempre he tenido por tu parte". '"A Edu (Aguirre), gracias por ser mi escudo, mi defensor y mi gran amigo''.