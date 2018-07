Beckham invertirá una cantidad desorbitada en Miami

David Beckham y su grupo empresarial invertirán 1 billón de dólares en Miami, si los habitantes de la ciudad de Florida así lo deciden. Esto se debe a la construcción de un complejo deportivo –Miami Freedom Park– donde vendrá incluido el estadio de fútbol del futuro equipo que la urbe aportará a la Major League Soccer –MLS- previsiblemente en 2021.



Tras reunirse con la Comisión de la Ciudad de Miami, tanto el ex jugador de la selección inglesa como su socio Jorge Mas presentaron el Miami Freedom Park que contará con un estadio con un aforo de 25.000 espectadores, 750 habitaciones de hotel, restaurantes, tiendas y locales de ocio repartidas en 160 hectáreas de espacio recreativo según datos de Miami Herald. Asimismo, también habrán 70 hectáreas de zona polideportiva formada por pequeños terrenos de fútbol, canchas de béisbol y un parque acuático. El espacio situado junto al Aeropuerto Internacional de la ciudad, que en la actualidad son terrenos de campos de golf de Melreese, se completará con 110 hectáreas verdes.



Todo este trabajo aportará a la ciudad más de 11.000 puestos de trabajo. Un aspecto clave para conseguir la aceptación de los ciudadanos de Miami que ya frustraron en otras ocasiones los intentos de Beckham y los suyos para la construcción de un estadio. Este es el quinto proyecto que el grupo empresarial encabezado por el inglés presenta desde que consiguió hacerse con una franquicia de la MLS.





This is more than just a soccer stadium. #thisismiami #miami #mls pic.twitter.com/K0loFjpwa3