Semedo sale de la cárcel por 30.000 euros

Buenas noticias después de muchos meses entre rejas para Rúben Semedo. El futbolista portugués del Villarreal CF podrá salir de prisión tras abonar 30000 euros de fianza. La jueza del juzgado de instrucción número 11 de Paterna ha tomado la decisión tras las nuevas razones esgrimidas por el abogado del jugador.

Según informa Levante EMV Miguel Ferrer, abogado de Semedo, ha conseguido alcanzar un acuerdo para que la magistrada pusiera esa fianza para que el futbolista pudiera salir de prisión, donde se encuentra desde el 22 de febrero tras ser detenido por presuntamente secuestro, amenazas y posesión de armas.

La información de este diario explica que la jueza considera que ya no puede destruir pruebas y que su arraigo en la Comunitat Valenciana indica que no hay riesgo de fuga, aunque no podrá salir del territorio español.

Rúben Semedo firmó por el Villarreal el pasado verano a razón de unos catorce millones de euros. El futbolista tuvo problemas para entrar en la dinámica del equipo, disputando apenas unos minutos y cayendo lesionado en varias ocasiones.