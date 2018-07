Hazard se abre la puerta del Chelsea al... ¿Madrid?

Eden Hazard ha aprovechado la entrevista posterior a la victoria frente a Inglaterra para dejar una píldora sobre su futuro. El autor del gol de la sentencia barrunta su salida del Chelsea y se deja querer por el Real Madrid. El futbolista ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de terminar en el Santiago Bernabéu y es uno de los favoritos para Florentino Pérez de cara a solventar la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus



«Después de seis maravillosos años en el Chelsea es tiempo de descubrir algo diferente. Después de este Mundial decidiré si me voy o no, pero la última palabra es del Chelsea y si me dejan salir sabéis cuál sería mi destino preferido», explicó Hazard.

El futbolista belga ha disputado seis partidos en el Mundial de Rusia 2018 y ha marcado tres goles con dos asistencias en más de 500 minutos disputados.