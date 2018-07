La respuesta de Mbappé al Real Madrid

Duro golpe para Florentino Pérez en su deseo de dar un golpe de efecto en el mercado para tapar la salida de Cristiano Ronaldo, presentado este lunes con la Juventus.

El delantero francés Kylian Mbappé, flamante campeón del mundo en Rusia 2018, no ha sucumbido a la oferta para unirse al Real Madrid y se queda en París. Así lo aseguró el propio jugador tras la final del torneo disputada en Moscú, en la que Francia se impuso a Croacia por 4-1.

"Me quedo al cien por cien en el PSG. Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera. He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular. He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir. Tengo la ambición de ir más lejos", y quiere hacerlo con el equipo que apostó el pasado verano por él pagando 180 millones de euros por su traspaso.

La negativa del jugador es el segundo golpe para el Real Madrid en esta operación Mbappé, uno de los favoritos de Florentino para sustituir a Cristiano, pues el PSG también se ha negado en todo momento a negociar la salida del delantero y mucho más tras su explosión definitiva en este Mundial.