¿Bancarrota para Ibrahimovic?

El sueco Zlatan Ibrahimovic no pasa su mejor momento económico respecto a sus negocios externos al fútbol. El medio de comunicación sueco Dagens Industri asegura que la firma de ropa del jugador acumula pérdidas en los últimos dos ejercicios. Esto ha propiciado que alguno de sus colaboradores haya pegado la espantada.

Ibrahimovic abrió una línea de ropa denominada 'AZ' (Amateur a Zlatan). Esta se creó en 2016 y desde entonces no ha conseguido instalarse en el nicho de mercado esperado. Tanto es así que según la prensa de su país AZ arroja pérdidas por una cuantía cercana a los veinte millones de euros. El grupo noruego Norkse Varner ha abandonado la colaboración con Ibrahimovic por un "compromiso costoso".

El veterano delantero escandinavo creó la marca para que "el equipamiento deportivo fuera más accesible". Lo cierto es que pese a los bajos precios (treinta euros por camiseta) no ha tenido éxito hasta ahora. Este no es el primer borrón en la cuenta de Ibrahimovic. Ya estuvo en el punto de mira de la FIFA antes del pasado Mundial de Rusia 2018. 'Ibra' pretendía anunciar una casa de apuestas y participar en el torneo, algo prohibido por la reglamentación FIFA y que quedó en agua de borrajas, ya que finalmente Janne Anderson no quiso convocarlo. También anteriormente su aplicación para dispositivos móviles en la que se podía seguir el día a día del astro sueco cerró con millonarias pérdidas.