Gomar presenta su proyecto ´Futsal´... y le contesta a Albelda

A primera hora de la tarde de este martes representantes de más de veinte clubes de fútbol sala de todas las categorías de la Comunitat Valenciana se reunían con el precandidato a la presidencia de FFCV Salvador Gomar para conocer la parte de su programa destinada al futbol sala bajo el nombre 'Futsal' y «compartir ideas e inquietudes». En la reunión se habló de la necesidad de dotar de especifidad a la modalidad en todos sus estamentos con una reestructuración en cuatro áreas como son los bloques deportivo (remodelación de ligas y competiciones, así como creación de un grupo de trabajo de tecnificación), de formación (crear un equipo fomativo de profesionales específicos de la modalidad), de reglamentación (acometer las modificaciones necesarias) y comunicación y marketing (dar más visibilidad a la modalidad a través de difusión y fomento). Los clubes reclamaron inversión y le pidieron la abolición de pagos que consideran innecesarios como la ´mutualidad de equipo´.



Acción y reacción

Sin embargo, como era de esperar, el plato fuerte llegó cuando se le pregunto a Gomar por las acusaciones de Albelda: «He estado tres años en la Federación y no me han dejado hacer muchísimas cosas de las que tenía en proyecto. Yo no tengo nada que ver con 32 años de historia y se puede ver en mi equipo, de gente de entre 40 y 50 años». Cuestionado punto por punto por las palabras de su oponente, fue respondiendo: «Yo dimití del cargo de la Comisión Gestora que tenía como Secretario General por inercia al cesar la junta en sus gestiones; y otra cosa es el ejercicio laboral de un trabajador común, y yo me acogí a mi derecho laboral de pedir una excedencia.Ahora vivo de mí y no pertenezco a la empresa que me pagó hasta el 31 de julio. Que se informen bien o se asesoren bien». Respecto a la insinuación de haber estado trabajando desde dentro para captar asambleístas, defendió que mientras estuvo en FFCV sólo desempeñó funciones de Secretario: «Hay por ahí una denuncia que dice que fui a ver partidos de promoción, pero una de mi funciones era atender a los clubes y representar a la Federación. Yo lo hice para atender a los clubes en ni función de secretario, en ningún caso para captar asmableístas». Por último, respecto a la intención de Albelda de ir a TAD si detecta irregularidades, la respuesta fue en la misma línes: «Yo también he hablado con un letrado para ver las declaraciones que ha hecho porque me han dicho que son bastante fuertes, bastante duras... y si hablamos de ética yo lo que diría es que cuando hablamos con él y no llegamos a un acuerdo —para comparecer de forma conjunta en las elecciones—, al día siguiente yo ya soy malo... y utiliza un medio de comunicación. ¿Es ético ser embajador de laLiga... o percibir un sueldo de una empresa pública como es Àpunt cuando optas a ser presidente de FFCV? ¿eso es ético o no?».