Ridículo histórico en El Chiringuito de Pedrerol

El programa El Chiringuito de Mega que presenta Josep Pedrerol ha dado la noticia más surrealista que se recuerda. Tan surrealista que habría de ser calificada como una mera fabulación.

Con motivo de la disputa del partido entre el Girona y el FC Barcelona en Miami, un periodista de este programa dijo saber la versión que se tiene en el vestuario del Real Madrid de este encuentro, y llegó a decir que los jugadores blancos consideran que se puede considerar hasta una alteración de la competición porque si el encuentro se juega en Miami el FC Barcelona no tendrá un ambiente hostil en contra como lo tendría si se disputa en Montilivi. Hasta aquí todo normal, porque es lógico pensar que habrá más aficionados animando al Barça en Miami que al Girona.

Esto fue lo que dijo el periodista en El Chiringuito: "En el vestuario del Real Madrid se considera que hay un agravio comparativo importantísimo, desde dentro se considera que se puede alterar la competición con este partido, y me explico. Los argumentos que se dan son que el Real Madrid tiene que ir a jugar a Girona, un sitio en el que la temporada pasada se dejó puntos. El Real Madrid tiene que ir a jugar a Girona donde puede perder puntos, donde es un campo complicado para equipos como el Real Madrid, pero es un campo que el Barcelona no tiene que visitar si va a jugar el partido en Estados Unidos. No tendría esa condición de visitante tal cual como sería un partido en condiciones normales como sería un partido en el que el Girona jugara en su estadio ante el FC Barcelona, es decir, consideran –en el vestuario del Real Madrid- que es más fácil para el Barcelona sacar puntos contra el Girona en Estados Unidos que sacar puntos contra el Girona en un campo a rebosar, a reventar, con el ambiente de un Girona Barça".

Pero sucede que los jugadores del Real Madrid no pueden haber dicho eso, no pueden haberle dicho a este periodista que ellos tienen que ir a jugar allí en un ambiente hostil, porque esta temporada ya han jugado ante el Girona en el estadio de Montilivi y ganaron 1-4. Concretamente fue el pasado domingo 26 de agosto en la segunda jornada de Liga. Por otra parte, que se puede considerar que la competición se altera es evidente, porque es más fácil para el Barça jugar en el ambiente de Miami que en el de Montilivi, pero parece claro que El Chiringuito, en su afán de dar noticias, en este caso no ha medido.