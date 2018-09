Frenazo en seco para Bruno Soriano

El capitán del Villarreal, Bruno Soriano, no ha podido trabajar junto al resto de sus compañeros en esta semana de entrenamientos, tras haber trabajado con ellos en la anterior con un ritmo más bajo, pero presente en el campo.

Se esperaba que esta semana pudiera mantener como mínimo este ritmo de entrenamientos, pero no ha podido ser, por lo que se ralentiza el regreso del centrocampista, ausente toda la pasada temporada por sus problemas físicos.

El futbolista parece haber dado un paso atrás en su recuperación, en una semana en la que sus compañeros han explicado que el centrocampista ha estado en el gimnasio, sin poder regresar al terreno de juego. De hecho Llaneza llegó a decir públicamente que con la vuelta de Bruno no necesitaban fichar, pero poco después llegó Iturra al equipo.

Cabe recordar que desde el club, tanto técnicos como médicos, dejaron claro que el periodo de recuperación vendría marcado por las sensaciones del jugador.

Además de Bruno, también sigue fuera del equipo Javi Fuego, que sigue convaleciente de su operación de tobillo. En un principio no se ha dado a conocer una fecha de regreso del futbolista, aunque se espera que pueda ser de algo más de un mes como mínimo.