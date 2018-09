El trolleo de un futbolista noruego a Cristiano Ronaldo

A Vegard Moberg no se le conocía fuera de Noruega, pero ha logrado traspasar fronteras internacionales gracias a su trolleo a Cristiano Ronaldo. El centrocampista noruego del modesto FK Bodo Glimt compartió en su cuenta de Twitter una imagen de la ficha de atributos que tienen tanto él como el astro luso en la versión de prueba de FIFA 19, resaltando la media de físico (el que afecta a la fuerza, resistencia o salto) y dejándole claro al jugador de la Juventus que su 81 de media es superior al 79 que tiene el portugués. Con lo que CR valora su físico...

El FIFA 19 no ha salido todavía a la luz, pero existe una versión de prueba en la que aparecen los atributos de los jugadores y en los últimos tiempos han sido varios los futbolistas profesionales que han criticado sus stats. En esta ocasión, el 62 de media que tiene Moberg no le ha supuesto un problema para mofarse de Cristiano (de 94). Desde luego, el que no se consuela es porque no quiere.

[¿Son justas las valoraciones del FIFA 19?]