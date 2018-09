Follón en las urnas

Día D para el futuro de FFCV. Este miércoles están llamados 30.700 votantes censados a las urnas para elegir a los 120 asambleístas que después decidirán quién lidera la Federación durante la próxima legislatura de cuatro años (2018-2022). Salva Gomar y David Albelda son ahora mismo los dos precandidatos a la presidencia, pero para poder optar a ella primero tienen que ser elegidos dentro de los 120.



A expensas del voto por correo, que podría ser determinante para decantar la balanza, la jornada ha amanecido con follón después de que la candidatura de Albelda haya hecho público un audio privado que no se sabe a quien va dirigido pero en el que la presidenta del E1 Paiporta, Yolanda Folguera, pide colaboración para la candidatura de Gomar.



Esta es la transcripción íntegra:



"Vamos a ver, se necesita algún voto porque Albelda y Salva Gomar están muy igualados. He organizado una salida de autobús que recoge a unos diez jugadores del E1 que quedaban rezagados para firmar y luego vamos a Malilla a recoger a otros veinte jugadores. Necesito la máxima colaboración posible. A las tres y media hemos quedado en la puerta del Poli y a las cuatro ya estamos de vuelta. Yo creo que aunque la gente trabaje la mayoría está comiendo, y si estudian, la mayoría ya ha salido de clase, aunque sea un entrenador, un jugador, me hace falta cualquier cosa. Corre la voz a ver si alguien puede venir, con su DNI, por favor, con su DNI, uno, dos, tres, cinco? ayudarme un poquito, echarme una mano. Yo creo que siempre me he portado bien dentro de mis limitaciones, de hecho hace poco le ofrecí a vuestro entrenador entrenar lunes, lo que no podía era quitar a gente que tengo de hace cuatro o cinco años, pero bueno, echarme una manilla, no cuesta nada ir con el DNI con un sobre que yo ya tengo preparado y vamos y volvemos en autobús. Aunque sea cuatro, cuatro. Mientras hayan estado federados el año pasado, sean mayores de 16 años y tengan el DNI en vigor, puede votar cualquiera, y entrenadores es lo que más hace falta".





Esto no es #DEMOCRACIA

Esto no es el #Fútbol y el #FútbolSala que queremos para la #ComunidadValenciana

Esto no es un ejemplo de #FairPlay ni de buena conducta para los chavales. ¿Les damos un sobre cerrado? Es lamentable.#AsíNo Esta sociedad no me representa. pic.twitter.com/6gOEJTtXD0 „ David Albelda - FFCV (@ffcvalbelda) 19 de septiembre de 2018

En relación a la información difundida por la candidatura de David Albelda en sus redes sociales:1- La voz que aparece en el audio difundido es la de nuestra presidenta, Yolanda Folguera. En efecto nuestro club ha apoyado desde un inicio la candidatura de Salva Gomar porque cree firmemente que es la que ofrece un programa más completo y un futuro mejor para la FFCV2- El autobús del que se habla lo sufraga la propia presidenta Yolanda Folguera, en ningún caso el E-1, aunque el club apoya la decisión de su presidenta3- A las personas que suban a ese autobús se les dará un sobre cerrado igual que el que los partidos políticos mandan a los domicilios cuando hay elecciones generales. Una vez lleguen y estén en la sede de la Federación serán libres de desechar ese sobre y coger el voto que deseen de los que están disponibles en la mesa electoral. Faltaría más4- Esto se hace porque David Albelda ha colocado hoy a tres personas afines a su candidatura en la misma puerta de la Federación para controlar y preguntar a quién va dirigido el voto y tememos que confundan a las personas que se desplazan a la FFCV. Adjuntamos fotografía.5 - Publicar y difundir en twitter un audio privado de whatsapp es ilegal. Lo ha hecho la candidatura de David Albelda a través de su cuenta de twitter (@ffcvalbelda). La presidenta del É-1 emprenderá acciones legales contra esa candidatura y nosotros la apoyaremos, por lo que entendemos que es una violación de sus derechos al margen de considerar que la candidatura de David Albelda continúa en una línea de juego sucio y ataque continuo6- No es la primera vez que la candidatura de David Albelda se enfrenta a los clubes valencianos. Hace unas semanas llamó "ridículos" al CFF Marítim, al Mislata Femenino y al SPA de Alicante simplemente porque le habían desmontado con datos su débil propuesta para el fútbol femenino ".Este es el autobús fletado por la presidente del E-1 Paiporta que ha recogido a los jugadores para que vayan a votar