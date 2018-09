Salvador Gomar, por aclamación

«Feliz por el resultado final del escrutinio. Ahora a seguir trabajando para convencer al resto de nuevos asambleístas de mi proyecto SUMA. Gracias a todos los que me habéis apoyado. Lucharemos también por sumar a aquellos que no lo han hecho». Es el mensaje con el que Salva Gomar celebró su claro triunfo en las elecciones a la Asamblea General de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV). Y es que de los 120 asambleístas, nada más y nada menos que 107 son suyos. Los otros 13 corresponden a la candidatura de David Albelda, que ni siquiera podrá formalizarla tras no salir elegido en la urna de entrenadores en la que se presentaba por una diferencia mínima de tres votos. «Importante responsabilidad con nuestro fútbol y fútbol sala en la Comunitat Valenciana. Os deseamos suerte (a los nuevos asambleístas) en el cometido y desempeño para un gran futuro en la FFCV», se escribió desde la candidatura del exjugador, cuyo principal fuerte estuvo en los jugadores y entrenadores del fútbol-sala en Valencia con el impulso de Miki y Luis Dorado.

Ahora mismo está abierto el plazo legal de impugnaciones al proceso de votaciones, y una vez superado éste, la Junta Electoral dará como válidos los resultados oficiales para remitirlos a la Administración autonómica y continuar con el proceso de elección del próximo presidente de la FFCV. La confirmación oficial de los resultados por parte de la Consellería de Cultura Deporte podría producirse hoy mismo, por lo que apenas quedarán ya trámites para que Gomar sea nombrado presidente por aclamación toda vez que no ya no hay ningún otro candidato en liza. Y es que el abogado y hasta ahora gerente federativo es el único candidato que había anunciado su intención de optar a la presidencia y que ha obtenido representación en la Asamblea a través de los votos. Por este motivo, de no haber ningún cambio, su candidatura será única y no hará falta la votación de la nueva Asamblea programada inicialmente para el próximo 30 de noviembre. Los plazos acabarán adelantándose.

Los nuevos asambleístas se corresponden con 60 representantes de entidades deportivas o clubes, 36 representantes de futbolistas, 8 del colectivo de entrenadores y 16 del estamento arbitral, divididos por cuotas de cada provincia en función de la modalidad, las licencias y el sexo de acuerdo a la normativa.



Los últimos coletazos

El nombramiento de Gomar, el primero tras unas elecciones que no habían estado tan reñidas desde 1990, supondrá un punto de inflexión histórico en el fútbol valenciano después del rodillo de Vicente Muñoz, aún presidente en funciones de la Junta Gestora, y al frente del cargo 32 años. Muñoz presidió ayer el que puede ser su último acto oficial, la presentación de la próxima Copa Federación de Fútbol Base, junto a representantes del departamento de Selecciones Autonómicas como Juan José Alfonso. En el acto, celebrado en Bioparc, formaron parte las plantillas de los seis equipos campeones de la pasada edición, que se volverá a celebrar en las instalaciones de El Planter.