Florentino Pérez: "Nos negamos rotundamente a jugar en Estados Unidos

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tranquilizó a sus socios y aficionados sobre un posible partido en el futuro del equipo en los Estados Unidos, como planea hacer LaLiga esta campaña con el Girona-FC Barcelona, y dejó claro que ya han manifestado "públicamente" que se niegan "rotundamente" y que desconoce "a qué intereses responde".

"No vamos a ir a Estados Unidos, tranquilidad. Ya lo hemos manifestado públicamente. No sabemos a qué intereses responde porque no es ni al de los clubes ni de los aficionados, nos regamos rotundamente", aseveró Pérez a un reclamo de uno de los socios compromisarios del club durante la Asamblea General y Extraordinaria de este domingo pidiendo no ir.

Florentino Pérez respondió a las voces críticas de socios que se expresaron en contra de la remodelación del Santiago Bernabéu, recordándoles que fue quien salvó al club y denunció ataques de los violentos que ha echado del estadio.

"A los que dicen que soy rico, que financie yo la remodelación del estadio, les recuerdo que pueden hablar gracias a que yo en el 2000 avalé 147 millones de euros sin decirle nada a nadie. Lo hice porque la deuda era enorme y los ingresos eran muy inferiores a los gastos", manifestó en la respuesta

"Mi padre me metió en el corazón el Real Madrid y querer ser dueños de nuestro club me hizo presentarme, encontrarme una realidad que era que no había dinero, solo deudas y no cobraba ningún jugador. Decían que me iba a quedar con el club cuando estaba pagando y avalando a todo el mundo, que estaba loco por querer a los mejores jugadores del mundo que eran los que nos sacarían de la ruina económica", añadió.

Florentino Pérez puso de ejemplo el fichaje de Zinedine Zidane, al que señaló como "estratégico" y gracias al que resucitaron las cuentas del Real Madrid. "Me arriesgué avalando su compra porque nos iba a sacar de la ruina. Que los señores que se meten conmigo lo sepan, me siento orgulloso de lo que hice y la ciudad deportiva".

"Salvé al club y me fui, tuve que volver en 2009 para que todos sean compromisarios. Hubo momentos que había algunos colados del Atleti. Volví por regenerar esta asamblea. Desde 2009 me puse a trabajar en el proyecto del estadio, era lo que me faltaba", dijo.

A los que señalaron excesivo el coste de remodelación del Santiago Bernabéu (575 millones de euros) y hablaron de estadios como el nuevo San Mamés o la remodelación de Anoeta, les recordó el presidente que los estadios ingleses del Tottenham o Chelsea "han costado más de 1000 millones".

"Alguno dice que no lo necesitamos, pues por ellos seguiríamos jugando en Ciudad Lineal. Fichar a un jugador que vale 300 millones y su salario de seis años vale más que remodelar el Santiago Bernabéu y tiene mucho más riesgo", sentenció.



Obras de remodelación del Santiago Bernabéu

Florentino se salió con la suya. La Asamblea General Extraordinaria de Socios Representantes del Real Madrid dio luz verde para proceder con la financiación para acometer las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, las cuales comenzarían el año que viene, con un duración de tres años y medio y un coste previsto de 525 millones para el presidente madridista ve "preparada" a la entidad por su solidez económica.

Los socios presentes en la reunión celebrada en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid mostraron su mayoritario respaldo a este proyecto que, para el máximo mandatario madridista "es uno de los grandes desafíos que marcarán el futuro del club".

En total, de los 1.240 socios presentes, 1.097 ejercieron su derecho a voto, con 1.017 votos a favor, 57 en contra y 23 abstenciones, para autorizar "a la Junta Directiva del club para endeudarse con el fin de financiar las obras de remodelación" del Santiago Bernabéu al amparo de los Estatutos Sociales, y que "pueda endeudarse, en la forma que tenga conveniente, hasta un máximo agregado de 575 millones de euros por un plazo máximo de 35 años".

El nuevo estadio, cuya adjudicación de las obras estaría prevista para inicios de 2019, tiene previsto un coste inicial de 525 millones, que se financiarían en este plazo máximo de 35 años, lo que supondría 25 millones anuales, "menos del cuatro por ciento de los ingresos actuales", apuntó Pérez, que confirmó que la duración de las obras sería de tres años y medio y que no afectarían "al calendario deportivo".

El proyecto del nuevo estadio madridista contaría esencialmente con una nueva cubierta retráctil de 15 metros, una nueva envoltura a su alrededor y nuevas superficies laterales en Paseo de la Castellana y Padre Damián, además de modificar el entorno urbanístico con un nuevo espacio en el Paseo de la Castellana, con una nueva gran plaza central, la peatonalización de la calle Rafael Salgado y una nueva plaza en la esquina de la calle Padre Damián.

El presidente se refirió a "todas las dificultades" que han tenido que pasar para sacar adelante "un sueño que comenzó en 2009", principalmente cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en 2015 el Plan General de Ordenación Urbana, que finalmente tuvo su visto bueno en mayo de 2017.



El 'naming'

Sobre el tema del 'naming' para el Bernabéu, puntualizó que el acuerdo alcanzado para el Fondo de Inversión IPIC "no se ha cumplido porque se modificó el proyecto inicial" al tener que ajustarlo a lo que requería la justicia. "El Real Madrid ya ha iniciado las acciones oportunas solicitando un arbitraje en la Corte Internacional de París", informó, dejando claro también dejó claro que "las constructoras más importantes" licitarán por el proyecto, pero que "ninguna" será de 'ACS', de la que es dueño, "en consonancia con el Código Ético del club".

El mandatario del actual campeón de Europa puntualizó que se modificó el coste estimado inicial de 400 millones hasta los 525 por las modificaciones introducidas "para adaptarse a la sentencia del TSJM", con 300 millones destinados para la obra civil, 100 para lo que supondrá el moderno equipamiento tecnológico y el resto para otras actuaciones.

"La situación económica del mundo es distinta en la actualidad y este proyecto se puede financiar. Estamos ante una gran oportunidad que puede ser temporal y que no debemos desaprovechar. Consideramos que la mejor fórmula es acudir a la financiación a largo plazo que nos permite nuestra solvencia económica y nuestra solidez financiera", agregó, cifrando "en más de 150 millones adicionales por temporada" lo que le supondría el nuevo Bernabéu de cara a los ingresos, un aval para el objetivo de ser "los primeros en superar los 1.000 millones"

Pérez resaltó que con la cubierta retráctil "todas las localidades, con nuevos asientos, estarán protegidas", y que esta remodelación hará que "las condiciones de seguridad mejoren", haya "mejores accesos" o "un tránsito más fluido por las escaleras mecánicas que habrá en los laterales", además de proponer "nuevas ofertas de restauración" y que "aumentará la oferta comercial". "Estratégicamente es una oportunidad para una verdadera transformación digital, será un Bernabéu digital", detalló.