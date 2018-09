Lío nocturno en el Castellón

El C. D. Castellón ha publicado un comunicado en el que respalda al jugador Joseba Muguruza, tras las acusaciones que éste recibió en redes sociales por parte de aficionados, de haber estado en una discoteca el sábado por la noche cuando el equipo jugaba el domingo ante el Ebro.

Joseba Muguruza y el Castellón han querido cerrar cualquier rumor que aparezca en las redes sociales respecto a los mensajes de varios aficionados que acusaban al futbolista de haber trasnochado antes del partido ante el Ebro que finalizó con empate a un gol.

Por ello, este lunes el club ha hecho un comunicado para atajar cualquier duda sobre su futbolista: "El CD Castellón quiere mostrar su respaldo total y apoyo al jugador Joseba Muguruza después del bulo que circuló anoche en el que se ponía en duda su profesionalidad".

"Desde su llegada al club, la conducta y actitud de Muguruza ha sido intachable, y la entidad no pone en duda su compromiso, al igual que el del resto de jugadores", añade.

El Castellón, en el que debutó Guti como técnico este domingo, también quiere acabar con este tipo de especulaciones por lo que, advierte que "se reserva el derecho de tomar las acciones legales oportunas y no va a permitir que con este tipo de bulos y rumores infundados se dañe la imagen de nuestros jugadores".



El jugador también lo desmiente

Muguruza también se pronunciaba en redes sociales y desmentía que hubiera estado en una discoteca la noche antes del encuentro: "Me gustaría desmentir totalmente el rumor infundado que circula en las redes sociales en el que se pone en duda mi profesionalidad. Me quedé en mi domicilio particular con mi novia, concentrado para el partido. ¡Ahora, a por los tres puntos en Teruel!".