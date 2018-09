Messi y Cristiano se borran de la gala FIFA The Best

Messi y Cristiano se borran de la gala FIFA The Best EFE

La FIFA celebra este lunes la gran gala de la tercera edición de los premios The Best y lo hará sin la presencia de los dos futbolistas que han marcado la historia del fútbol en los últimos años. Ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi tienen previsto acudir a la ceremonia The Best FIFA Football Awards que se celebra por segundo año consecutivo en Londres.

Se da la extraña circunstancia de que Messi no se encuentra entre los tres finalistas para ganar el premio al mejor jugador del año, aunque sí figura entre los candidatos al premio Puskas al mejor gol del año por el que logró ante Nigeria en la fase de grupos del pasado Mundial de Rusia.

Más grave es lo de Cristiano, que sí es uno de los tres candidatos al premio mayor de la noche junto con Mohamed Salah y Luka Modric, que se de esta manera se presenta como el favorito a llevarse el galardón. También opta CR7 al premio Puskas por su chilena en el partido ante la Juventus.

Será la primera vez que los dos cracks del fútbol mundial estén ausentes en la ceremonia de entrega del premio al mejor futbolista del año, lo que supone un duro golpe para la FIFA. Cristiano anunció días atrás que no iba a estar presente y la ausencia de Messi se ha producido a última hora al parecer por un problema personal.

La lista completa de candidatos a The Best

Jugador de la FIFA

Cristiano Ronaldo (POR / Juventus FC, anteriormente Real Madrid)

Luka Modric (CRO / Real Madrid)

Mohamed Salah (EGY / Liverpool)

Jugadora de la FIFA

Ada Hegerberg (NOR / Olympique Lyon Femenino)

Dzsenifer Maroszan (GER / Olympique Lyon Femenino)

Marta (BRA / Orlando Pride)

Entrenador de fútbol masculino

Zlatko Dalic (CRO / selección de Croacia)

Didier Deschamps (FRA / selección de Francia)

Zinedine Zidane (FRA / anteriormente Real Madrid)

Entrenador de fútbol femenino

Reynald Pedros (FRA / Olympique Lyon Femenino)

Asako Takakura (JPN / selección femenina de Japón)

Sarina Wiegman (NED / selección femenina de Países Bajos)

Guardameta

Thibaut Courtois (BEL / Real Madrid, anteriormente Chelsea)

Hugo Lloris (FRA / Tottenham Hotspur)

Kasper Schmeichel (DEN / Leicester City)

Premio Puskas

Gareth Bale (Real Madrid)

Denis Cheryshev (Rusia)

Lazaros Christodoulopoulos (AEK de Atenas)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

Riley McGree (Newcastle Jets)

Lionel Messi (Argentina)

Benjamin Pavard (Francia)

Ricardo Quaresma (Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool)

Premio a la Afición

Sebastián Carrera (CD Puerto Montt)

Aficionados de Japón y Senegal

Aficionados de Perú