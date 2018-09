Las imágenes de la tensión entre Mourinho y Pogba

La guerra entre Mourinho y Pogba está abierta y parece difícil que las heridas que provoque puedan cicatricar a corto plazo. El técnico portugués está pasando por su peor momento desde que llegó al banquillo del Manchester United, y tras la eliminación de la Copa de la liga, la Carabao Cup, a manos del modesto Derby County, todo ha estallado.

Primero en rueda de prensa después del encuentro, donde Mourinho dijo: "Pogba no volverá a ser el capitán del Manchester United. La persona que tomó la decisión de quitarle de capitán es la misma que le convirtió en segundo capitán: yo".



Pero la cosa no ha terminado ahí, en el entrenamiento de esta mañana de miércoles 26 de septiembre, la tensión entre el técnico portugués y el futbolista francés era más que evidente, tal y como reflejan las imágenes captadas por Sky Sports News.



Pogba se dirige al entrenamiento con un semblante feliz y alegre, y al pasar junto a Mourinho, tras unas palabras del portugués, el futbolista se gira y se pone muy tenso, mirando al técnico con cara de sorpresa.





