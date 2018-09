La última ´víctima´ de Pedrerol

En su programa de la Sexta que se emite a medio día, Jugones, Josep Pedrerol acostumbra a hace un editorial en el que da su opinión personal sobre algunos de los temas de actualidad en el mundo del deporte en general y del fútbol español en particular.



Suele Pedrerol criticar o aplaudir la situación o al protagonista que considera. Su última 'víctima' ha sido Quique Setién entrenador del Betis, que en la pasada jornada cargó contra los aficionados del conjunto andaluz porque pitaron al equipo en algunas fases del partido ante el Athletic de Bilbao que terminó con empate a dos después de que el cojunto vasco se pudiera 0-2 en el primer tiempo.



En rueda de prensa Setién dijo esto al respecto de su reacción contra la grada: "Es cierto que me he cabreado con un sector de la grada, no entiendo cómo una parte de la afición chille a algunos jugadores en ese momento del partido. Me pone tremendamente triste y la situación me violenta muchísimo. Yo noto a veces que mis futbolistas están en tensión porque tienen miedo a fallar al no sentirse respaldados".



Ante esto, Pedrerol cargó contra Quique Setién con este editorial: "¿Cómo te puedes meter con la afición del Betis? ¿Cómo puedes criticar a una afición que nunca falla? Setién se equivoca, esta no es la manera de levantar al equipo. Decir que a los jugadores les quema el balón por culpa de la gente es como mínimo desafortunado, cualquier futbolista soñaría con tener una afición como la del Betis la que llena el estadio en todos los partidos, la que arropa a los suyos en los buenos y en los malos momentos. La que salta, ríe y llora tanto en primera como en segunda división, siempre animando, siempre apoyando y también exigiendo, ¡claro, normal! Si un jugador no aguanta la presión, no merece jugar en el Betis, y si el equipo está agarrotado, no hay que buscar los culpables en la grada, ¡no!, al culpable hay que buscarlo en el banquillo".





"Si el Betis está AGARROTADO, al CULPABLE hay que buscarlo en el BANQUILLO". EL EDITORIAL de @jpedrerol. #JUGONES pic.twitter.com/idoRe4XDUz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 24 de septiembre de 2018