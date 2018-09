Feliz centenario de Fornals

El centrocampista del Villarreal, Pablo Fornals, cumplía en la noche del miércoles en San Mamés su partido número cien en Primera y tres años desde su debut en la máxima categoría y lo celebró con un espectacular gol desde casi 45 metros que abrió el camino de la victoria para su equipo.

"Había visto a Unai que estaba avanzando en algunas jugadas. Por ello cuando me ha quedado la pelota ahí he pensado que era una posibilidad y la he probado. Al principio pensaba que no entraba, ya que era de muy lejos, pero poco a poco ha ido cogiendo efecto y he visto que sí podía entrar", explicó tras el encuentro.

Fornals, de 22 años, debutó en Primera en la temporada 2015-2016 en las filas del Málaga equipo en el que permaneció durante dos campañas y donde sumó 59 encuentros. La temporada pasada, la primera en el Villarreal, disputó 35 partidos y en la actual no se ha perdido ninguno de los seis compromisos.

Además el tanto conseguido en San Mamés supuso para el jugador reencontrase con el gol ocho meses después y es que la última diana liguera la había conseguido el pasado 28 de enero en la victoria de su equipo por 4-2 ante el Real Sociedad en La Cerámica.

"No sabía qué hacer, me he cruzado el centro del campo corriendo y lo he celebrado con todos. No sabía si correr, saltar o que hacer", apuntó el futbolista.

"Fue un gol muy especial, ya que se cumplían tres años de mi debut y es una gran celebración. Mi familia me lo ha recordado, por lo que lo que he hecho primero es llamar a Javi Gracia al que siempre agradezco haberme dado la opción de debutar", añadió el jugador, quien recordó haber marcado un gol similar con el filial del Málaga.

Fornals comentó que tanto el portero del Athletic, Unai Simón, como él se felicitaron mutuamente y alabó la calidad del joven meta vasco.

"He felicitado Unai Simón y el me ha felicitado a mí. Yo por la parada de la primera parte, yendo al descanso le he dado la enhorabuena. Mientras que él me ha felicitado a mí por ese gol. Es un gran portero y un chaval que necesita el reconocimiento y el apoyo de su gente. Está haciendo las cosas muy bien y merece la confianza de todos, ya que es un gran portero", recalcó.

Además de su espectacular gol, Fornals ya había regalado a los aficionados un regate espectacular, en el tramo final del primer tiempo, a Iñigo Martínez.

"La jugada del regate a Íñigo ha sido algo que se me ha ocurrido, estaba cerrado y necesitaba salir de ahí. He buscado sacar un córner dándole, pero en ese momento se me ha ocurrido hacer eso y ha salido", explicó.

El centrocampista concluyó subrayando que "el equipo ha estado bien, hemos trabajado, y mucho, para ganar en un campo tan complicado. En otros partidos hemos trabajado bien, pero está vez sí que hemos tenido fortuna".