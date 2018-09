Ibai Gómez, jugador del Alavés, ha entonado el mea culpa en una conocida red social asumiendo toda la responsabilidad del penalti que falló ante el Getafe y saliendo en defensa de su compañero Jonathan Calleri, que fue quien logró al final el gol que le valió a su equipo para conseguir el empate:"Por cierto, YO le he pedido a @Jocalleri que me dejara tirarlo, me ha dejado, lo he tirado mal de cojones y luego nos ha dado el punto con un testarazo de ese animalaco que es!".