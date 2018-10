Christian Stuani, atacante referencia y goleador del Girona, se mostró molesto con el videoarbitraje implantado este año en laLiga tras el partido jugado por su equipo en Huesca en el que empató 1-1 tras varios polémicos penaltis y jugadas: "Contento porque sé que le da tranquilidad al equipo. En la jugada yo estaba convencido de que había sido dentro. Luego se repite para ellos. Nos pitan un penalti que hace justamente dos días le rompen la ceja un compañero y le tienen que dar ocho puntos y el VAR no lo ve. En ese sentido si te soy sincero no me fío del VAR. Tengo que volver a ver la jugada, pero lo que estoy diciendo es que aplican el reglamento en un partido y en otro no".