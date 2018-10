Espanyol-Villarreal: Gerard se enfrenta a su pasado

«Me gustaría que no se me recibiera mal, porque creo que no he hecho nada malo», así espera Gerard Moreno que sea su regreso a la que era su casa hasta hace solo unos meses. El delantero vuelve a un lugar especial, tanto que le catapultó hasta la primera línea del fútbol nacional con sus goles. Cornellà y el Espanyol todavía recuerdan al punta, aunque no le echan de menos, ya que Joan Francesc Ferrer 'Rubi' tiene al cuadro perico en la cumbre de la categoría. Además los blanquiazules son unas de las sensaciones de lo que va de curso, mientras el Villarreal CF prosigue inmiscuido en su particular introspección en busca de una identidad y ávido de más victorias.

Veinte millones dejó en las arcas del Espanyol la salida de Gerard. El Villarreal sumaba una pieza clave este verano para aumentar las existencias de dinámita en el ataque con el objetivo europeo en mente. Los periquitos perdían a su referencia en ataque y a su goleador más prolífico en los últimos tiempos. Oxígeno para la permanencia anual. Sin embargo los caminos han hecho un zigzag y ahora son diametralmente opuestos. Los catalanes disfrutan del vistoso juego de los suyos con Borja Iglesias como estilete, mientras los amarillos sufren para sumar puntos por los problemas derivados de la carencia de acierto.

Vuelve la versión visitante

Es evidente y positivo en torno al Villarreal es que sus prestaciones crecen ostensiblemente lejos de La Cerámica: dos empates, una victoria y 0 goles encajados. Un dato en el que ampararse de cara a eliminar las dudas de este inicio de curso. Con cansancio en el cuerpo tras el viaje a Moscú, Calleja espera la versión competitiva y contundente del equipo. El Submarino sabe que cualquier opción de victoria pase por eliminar del mapa los errores defensivos. Los groguets deberán mantener alto el nivel de concentración. Calleja es consciente de ello pero no renunciará a las rotaciones, casi obligatorias por las bajas y el número de partidos.

La sanción a Mario obliga al técnico a plantearse dónde colocar a Layún. Si opta por que el mexicano dé solidez al medio, Miguel tendría otra oportunidad en Liga. En cambio Layún actuó de lateral en el segundo acto frente al Valladolid, otorgando un hueco en la medular a Cazorla, Raba, Pedraza o Samu. El resto será el equipo de gala con Bacca -Gerard en punta, Funes Mori, Trigueros en el doble pivote y la defensa titular con el regreso de Álvaro y Jaume Costa al once.



El peligro del equipo de moda

Rubi ha remodelado por completo al Espanyol. Los pericos ahora son un equipo versátil, que minimiza sus defectos y potencia sus virtudes. A través de una buena circulación de pelota, intensidad máxima en los duelos y una vehemente y efectiva recuperación tras pérdida se han asomado a la zona alta. Tanto es así que el Espanyol cuenta por victorias sus partidos como local. «Tenemos una oportunidad de estar entre los cinco primeros», apuntaba un ambicioso Rubi en la previa del partido. Roca y Hermoso son las sensaciones de los de Rubi, este último estará finalmente a las órdenes del técnico catalán tras superar unas molestias físicas. También entró en la convocatoria el capitán, Javi López, entre algodones en los últimos días. El regreso será el de David López, recuperado de su lesión y que ocupará uno de los puestos en el centro de la zaga. A priori Rubi saldrá con el once de gala, que tan bien le ha funcionado hasta la fecha.