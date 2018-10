En Madrid ya se habla del posible despido de Lopetegui

Julen Lopetegui comienza a estar muy cuestionado como entrenador del Real Madrid después de los últimos resultados y la imagen del equipo, incapaz de marcar un gol en los últimos cuatro partidos que se saldaron con tres derrotas y un empate en el Derbi con el Atlético.

Según la información de José Ramón De La Morena este domingo en el programa 'El Transistor' de Onda Cero, existe una gran preocupación en el club madridista hasta el punto de que ya se valora el posible despido del técnico tras la derrota ante el Alavés en el estadio de Mendizorroza.

Según esta versión la decisión la tomarán este mismo lunes Florentino Pérez y su junta directiva, aunque lo más probable es que todo quede en un serio ultimátum para que el equipo reaccione y cambie de imagen en los próximos partidos.

De hecho, otros medios como la cadena Cope y el diario Marca hablan de que efectivamente hay voces en la cúpula madridista que apuntan al entrenador aunque Lopetegui no será despedido durante este parón de selecciones, sino que su crédito llegaría hasta el Clásico que Barcelona y Real Madrid disputarán en el Camp Nou el próximo 28 de octubre.

En cualquier caso parece que los días felices con Lopetegui se han acabado y que en el Real Madrid empiezan a convencerse de que fue un error su contratación, después del desgaste que supuso para el club dejar sin seleccionador a La Roja a pocas horas de comenzar el Mundial de Rusia y sobre todo vistos los resultados.

Finalizado el partido en Vitoria, Lopetegui compareció en una tensa rueda de prensa en la que se le llegó a preguntar por su posible sustituto en caso de ser destituido. "Es una cuestión que no me atañe a mí, me toca trabajar al margen de estas cuestiones. Porque al margen de la situación negativa que es, hay que tener algo de perspectiva", respondió ese día el técnico.

"Esto es fútbol, las dinámicas son así y tenemos que tratar de levantarnos. Llevamos 10 o 15 días con muchos infortunios, pero esto son cosas que se dan y toca recuperar jugadores y recuperar frescura, y la tranquilidad que teníamos al principio de la temporada", dijo.

"Un entrenador vive eso con naturalidad y no piensa en ello, estamos aún en el mes de octubre. Un entrenador siempre espera lo mejor de sus jugadores y de sí mismo. Mis jugadores han salido con buena actitud, queriendo marcar desde el principio", volvió a recalcar el elegido de Florentino Pérez para sustituir a Zidane cuando le preguntaron de nuevo sobre su futuro en el banquillo.