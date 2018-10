Cuenta atrás para Julen Lopetegui, en el banquillo del Real Madrid

Julen Lopetegui está prácticamente sentenciado y su plazo de caducidad puede ser de tres semanas. El KO en la Supercopa europea unido a los cuatro partidos que el conjunto merengue acumula sin marcar y sin ganar han hecho que las críticas desde todos los sectores arrecien contra el técnico vasco.

La Cadena Ser ya desveló a principio de temporada cuando todo iba bien que la plantilla le veía, desde un punto de vista táctico y técnico, 'actitudes' similares a las de Rafa Benítez, percepción que se ha acentuado con los malos resultados; posteriormente El Confidencial hacía referencia a que dentro de la propia directiva blanca que lidera Florentino Pérez se le empezaba a ver como un técnico «blando» y el último punto que reforzaba esa teoría era el haber concentrado a los jugadores un día antes de enfrentarse al Alavés. No gustó que la expedición viajase en el mismo día del partido a Vitoria cuando el equipo llevaba tres encuentros sin ganar ni marcar. Lopetegui ha aceptado la voluntad de los jugadores de viajar en el día para disputar los partidos de Liga que se juegan a partir de las 16'15 horas. A todo ello hay que añadir el estado físico de la plantilla, que puede no ser responsabilidad directa del técnico, pero que también le lastra. Este lunes se conoció la lesión de Benzema en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha, como desveló la resonancia magnética a la que se sometió: «Tras las pruebas realizadas hoy a Karim Benzema por los servicios médicos Real Madrid Sanitas, se le ha diagnosticado una lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha. El jugador está pendiente de evolución». Benzema tuvo que ser sustituido en el descanso del encuentro del pasado sábado en Vitoria ante el Alavés tras sentir molestias y su lesión aumenta la mala racha de percances musculares que está sufriendo el equipo de Julen Lopetegui, que ya ha perdido a sus laterales Dani Carvajal y Marcelo, y en un partido de Liga de Campeones, en Moscú, no pudo contar con Gareth Bale, quien se ha marchado con Gales con molestias que le han impedido rendir en plenitud en las dos últimas jornadas ligueras.



Lo que mal empieza...

La convulsa llegada que tuvo el técnico al club influye también mínimamente en el hecho de que no haya caído ya, pero las dudas son tan evidentes y están tan respaldadas por los malos resultados que a medio plazo el partido ante el FC Barcelona se perfila como casi definitivo. Aunque el eterno rival tampoco está para lanzar cohetes y ganar ese partido no sería una diferencia abismal en la clasificación, una derrota en ese encuentro puede ser definitiva para el técnico. Hasta entonces quedan dos partidos que son contra el Levante en Liga en el Bernabéu y frente al Vktoria Plzen.

Sin embargo ahí se abre otro debate que es el de elegir a un sustituto del técnico. Antonio Conte es el único entrenador de máximo nivel que ahora mismo está sin equipo y a partir de ahí el abanico de nombres vinculados al madridismo es larguísimo con Solari, Guti, Xabi Alonso y Raúl González entre otros, si bien son precisamente los técnicos en activo los que mayor respaldo están trasladando a Lopetegui con sus palabras. El propio José María Gutiérrez 'Guti', segundo entrenador del Beskitas turco en la actualidad, aseguró que el club blanco tiene que tener «paciencia» con Julen Lopetegui. El excentrocampista del cuadro madridista atendió a la prensa en Las Rozas, donde acudió al tercer curso de formación UEFA en el que se dan cita técnicos de todo el mundo, y quiso dar un voto de confianza a Lopetegui. «Claro que hay que tener paciencia con él (Lopetegui). Es un gran entrenador que lo ha demostrado en la selección española y lo va a demostrar en el Real Madrid», dijo. Sin embargo, al mismo tiempo declaró que está preparado para dirigir a un «primer equipo» y dejó claro que si se fue de la cantera del Madrid para irse a Turquía fue para seguir evolucionando y entrenar «lo antes posible». «No hay que tener prisa, estoy contento con la situación en la que estoy, pero en el fútbol nunca se sabe. No voy a decir que me voy a quedar, pero mi prioridad ahora es estar en Turquía».

El exvalencianista Unai Emery, también presente, eludió opinar en exceso sobre el momento que está pasando su homólogo en el Real Madrid, Julen Lopetegui, pero se mostró confiado en que pueda salir adelante, recordando el impacto de haber perdido a Cristiano Ronaldo: «Cada caso está muy focalizado al contexto de cada uno y no podemos contestar por Julen. Hay que tener paciencia, pero pedirla, a veces, está en menor valor», consideró Emery. Además, el preparador vasco señaló que el objetivo del preparador madridista ahora es el de «encontrar el equilibrio porque ha perdido a Cristiano Ronaldo, que era un referente». «Creo que va a encontrar el rendimiento, ya lo demostró en la selección», zanjó.

Por último, el exlevantinista Luis García, entrenador del Beijing Renhe, cree que él «pocos consejos» puede dar «a un entrenador como Julen». «Sabe lo que tiene que hacer. Tiene que trabajar porque el fútbol es muy cambiante».