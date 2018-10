Arturo Vidal aclara que sus mensajes en redes "no eran sólo" por no jugar

El chileno Arturo Vidal 'Kingarturo' en las redes sociales, no soporta el banquillo. Después de verse durante 87 minutos en el banquillo de Wembley, donde el Barça acababa de derrotar al Tottenham (2-4) en el mejor partido del curso, decidió expresar sus sentimientos en 'instagram stories'. Así que publicó un mensaje con un emoticono en el que expresaba su enfado, lo cual motivó que el vestuario no lo viera con buenos ojos y que Vidal tuviera que rectificar publicando otro mensaje: «Excelente triunfo de equipo». Vidal, de nuevo en el banquillo en Mestalla, volvió a desahogarse en instagram: «Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos!!!!». Ese mensaje después de recibir más de 8.000 'me gusta', entre ellos el de su compañero Marc André ter Stegen, desapareció poco después de la red.

Cuando la pasada madrugada a su llegada a Miami, para jugar un amistoso con Chile ante Perú, a Vidal le preguntaron si sus mensajes en las redes se producían porque no jugaba, Vidal respondió: «No era solo por eso. La gente lo toma diferente, yo cuando tengo algún problema o enojo voy directo al entrenador y hablo con él. ¿Cómo uno va estar contento cuando no juega? Menos yo, que soy un jugador que siempre he luchado; no quiero que sepan que es por eso. Si tengo algún problema con el entrenador, lo hablo personalmente con él». Y añadió que «a veces uno tiene otros problemas y se desahoga en las redes». El chileno asegura que borró el contenido en la red «para que no se especulara».