Así le faltaban el respeto a Luis Aragonés

La Federación Española de Fútbol ha estrenado recientemente un documental sobre la figura de Luis Aragonés con imágenes inéditas de la selección que ganó la Eurocopa de Austria y Suiza de 2008 con especial hincapié en el seleccionador.



En el documental se pueden ver momentos muy íntimos del ya fallecido entrenador de fútbol, así como momentos que desvelan para los aficionados cómo es un equipo de fútbol por dentro y sobre todo, cómo se forjó aquel equipo campeón.



El estreno del documental ha devuelto a Luis Aragonés a la actualidad y muchos son los periodistas que ahora le dedican palabras de emoción, pero el aficionado de a pie no olvida que algunos de los periodistas que ahora hablan bien de Luis, protagonizaron una durísima campaña contra él antes de esa Eurocopa porque no convocaba a Raúl futbolista del Real Madrid, campaña que el propio hijo del entrenador recordó en la presentación del documental.



A través de las redes sociales se han recordado situaciones de periodistas como Manu Carreño, actualmente presentador de El Larguero de la Cadena Ser y en Deportes Cuatro, que en una rueda de prensa insinuó que tenía que a Luis tenía que hacerle primero una pregunta y después otra porque si le hacía las dos a la vez no era capaz de responderlas, o casi quería obligarle a decir que no convocaba a Raúl porque no le daba la gana.



El periodista Federico J. Rodríguez, de Fuengirola Televisión y Radio (FTV) ha publicado en las redes sociales una serie de momentos que dejan retratados a periodistas como Manu Carreño, José Ramón de la Morena o Alfonso Azuara.





