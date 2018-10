Aumenta el pesimismo con Bruno

El centrocampista del Villarreal Bruno Soriano lleva más de un mes sin entrenar con el grupo tras haber realizado un tramo de la sesión de trabajo junto a sus compañeros el 5 de septiembre y no haber vuelto a hacerlo desde entonces. Bruno no juega desde el último partido de la Liga 2016-2017 y tras quince meses de inactividad hubo indicios de que podía volver al principio de esta campaña, aunque finalmente no lo ha hecho. De hecho el futbolista fue operado en el mes de julio de 2017, con la idea que pudiera solventar unos problemas en la tibia, pero estos problemas en vez de solventarse, se complicaron y le dejaron la temporada en blanco.

A principio del pasado mes de septiembre, pese a todo, desde el club se consideraba que Bruno podría entrenar con normalidad en octubre tras haber remitido sus problemas físicos. Sin embargo, tras unos días de trabajo, el jugador volvió a la situación anterior al no encontrar las mejores sensaciones y no llegar a desterrar completamente las molestias que ha tenido durante todo este tiempo.

Su ausencia supone un contratiempo para el técnico, Javier Calleja, quien esperaba poder contar con Bruno como jugador de peso y para partidos de relevancia, a la espera de que consiguiera entrar en una fase de continuidad.

Durante estas últimas semanas, no se ha informado del estado del jugador

Llaneza llegó a decir públicamente que con la vuelta de Bruno no necesitaban fichar, pero poco después llegó Iturra al equipo, un mensaje claro de que algo marchaba mal en la recuperación del centrocampista de Artana. Cabe recordar que desde el club, tanto técnicos como médicos, dejaron claro que el periodo de recuperación vendría marcado por las sensaciones del jugador.

Además de Bruno, también sigue fuera del equipo Javi Fuego, que sigue convaleciente de su operación de tobillo. En un principio no se ha dado a conocer una fecha de regreso del futbolista, aunque se espera que pueda volver pronto.

También es una baja sensible en el eje pese a ser un recién llegado, Cáseres, y a eso hay que añadir que el recién fichado Iturra tampoco anda en un estado de forma excelso y además a manu Trigueros le está costando trabajo arrastrar también por motivos físicos. Funes Mori, de hecho, ha sido reconvertido a centrocampista defensivo y lo está jugando todo.



Calleja les acorta el puente

La plantilla del Villarreal completó el viernes el último entrenamiento de la semana y descansará hasta el lunes por la mañana. En el club castellonense era habitual en estos casos descansar tres días completos, desde el viernes tras el entrenamiento hasta la tarde del lunes, pero en esta ocasión no es así. A partir del lunes, la plantilla trabajará todos los días de cara al encuentro ante el Atlético de Madrid, previsto para la tarde del sábado 20.

Los que apenas contarán con descanso serán precisamente los lesionados Bruno Soriano, Javi Fuego o Santi Cáceres, que siguen con su plan de trabajo como consecuencia de sus respectivas lesiones. Además, el técnico no podrá contar con los internacionales que se incorporarán a lo largo de la semana. Los españoles de la selección sub,21 Fornals y Alfonso Pedraza deberían volver el miércoles a la disciplina del grupo, al igual que Toko Ekambi.