Luis Enrique: "Lo que nos da la clasificación es la victoria"

El seleccionador nacional español, Luis Enrique, afirmó este domingo que en el partido del lunes en el Benito Villamarín ante Inglaterra de la Liga de Naciones les "clasifica la victoria" para la fase final de la Liga de las Naciones, por lo que en no contempla "otro resultado".

El técnico asturiano, en la sala de prensa del estadio bético antes del entrenamiento programado a puerta abierta, precisó que, pese a que un punto más daría el pase de manera virtual, tendrán "muchas dificultades ante Inglaterra, una selección joven y que hace las cosas bien".

Luis Enrique comentó que en la previa está "con la idea típica de antes de un partido de esta magnitud para prepararlo de la mejor manera. Los jugadores se han recuperado y están las dudas típicas de saber si el rival va a jugar de una manera u otra".

El seleccionador nacional, que se mostró "contento de cómo ha ido la semana", valoró la aún corta trayectoria en el cargo pero con un pleno de tres victorias y buen juego, y dijo que "uno siempre piensa que todas las cosas van a salir bien, para eso trabaja uno como entrenador, pero seguro que en poco espacio de tiempo habrá contratiempos y hay que estar preparado".

Luis Enrique no quiso comparar el gran nivel actual de la selección con el Barcelona que entrenó y subrayó que "no vale las comparaciones, son jugadores diferentes y entrenadores y cada temporada también es diferente".

Preguntado por la vuelta del combinado nacional a Sevilla y especialmente al Benito Villamarín 23 años después, recordó que él ya estuvo "muchas veces" en la capital andaluza como jugador de la selección.

"Siempre son partidos especiales, necesitamos el apoyo de la afición y, cuanto mayor clima de apoyo haya, mucho mejor. Sevilla siempre es mítica, especial y estoy muy contento de estar aquí", relató.

Luis Enrique, quien insistió en que en sus inicios como seleccionador nacional todo va bien, explicó que en las semanas que no hay concentraciones y partidos "también son intensas con despachos, vídeos para ver jugadores" y, aunque reconoció a que aún es "un novato", está "contento" con los que tiene.

El preparador español destacó las "las virtudes de Inglaterra balón parado" y que "habrá que estar atentos y hacer el menor número posible de córners porque son muy potentes", además de intentar "estar la mayor parte del partido lejos de la portería".

Luis Enrique insistió en la bondades de Inglaterra, "una selección en línea ascendente", y también resaltó al seleccionador Gareth Southgate porque "propone cosas, intenta siempre jugar el balón y se adapta a los jugadores que tiene".

El entrenador de España afirmó que tiene "muy claro lo de mañana", en alusión al equipo que dispondrá y la táctica, pero no "el futuro porque hay muchos jugadores que quieren incorporarse a la lista".



Ramos: "Hay que seguir acumulando victorias

Por su parte, el capitán de la selección española, Sergio Ramos, ha afirmado este domingo que a él y sus compañeros les toca "seguir acumulando victorias" en la Liga de Naciones para recuperar el crédito perdido en las últimas grandes citas.

"La gente ha visto que lo que implantamos un día, con un fútbol vistoso, lo vuelve a ver. Estamos en el camino idóneo; pero queda un camino largo por delante, muy bonito para los que estamos aquí. Hay que intentar seguir acumulando victorias para jugar la 'Final Four' y disputar un título más, para posicionarnos donde queremos todos", dijo Ramos en rueda de prensa desde el estadio sevillano.

"Sabemos que para mañana el nivel de dificultad del rival es tremendo, tendremos a una grandísima selección enfrente. A pesar de haber hecho un partido bastante bueno --en la 1ª jornada-- en Wembley por nuestra parte, hay cosas que hay que seguir mejorando", valoró el capitán de 'La Roja'.

Además, el camero destacó el "excelente" Mundial que hizo la selección inglesa el pasado verano en Rusia, donde acabó en el cuarto puesto. "Fueron semifinalistas con mucha personalidad, a pesar de ser un equipo muy joven. A nivel ofensivo hacen mucho daño, que Harry Kane no viera puerta contra nosotros sería buena señal. Quizá en la Premier se destaca más el tema físico, pero Kane es un jugador extraordinario a nivel técnico", insistió.

"Hay tanta calidad individual en esta selección, que cada uno tiene un nivel alto de exigencia en cada puesto. Lo que se beneficia al final es la selección, Alcácer estuvo cumbre en el último partido nuestro y ojalá mantenga esa racha goleadora", indicó Ramos sobre el buen papel del exariete culé en el reciente triunfo español frente a Gales (1-4).

"Venimos de datos que no han sido nada positivos, y el fútbol al final son resultados y es con lo que se queda la gente. Es cierto que con el cambio generacional se vuelve a recuperar un poco el orden, la disciplina, las ganas y esa ilusión; porque al final son los resultados, donde la selección vuelve a brillar", explicó el central.

"Independientemente de lo colectivo, que es la prioridad, a nivel personal siempre es muy gratificante ir consiguiendo récords; eso significa estar mucho tiempo a nivel de élite, me llena de confianza y me motiva aún más para seguir batiéndolos", señaló el camero.

"Siempre he notado el cariño de la gente; no en todas partes, claro, sí en algunas más que en otras. Pero a pesar de ser sevillista, siempre me he identificado con las grandes aficiones, y la del Betis es una grandísima afición que lleva en volandas a su equipo. Siempre lo he dicho: volver a Sevilla para mí es volver a casa, aunque sea al estadio del equipo rival en el que empecé", opinó.

Por último, el andaluz se congratuló por sus buenas cifras anotadoras, con penaltis incluidos. "Es un rol que me toca asumir y lo hago encantado. Quizá desde los años de Hierro no se veía a un defensa que asumiera ese rol continuamente. A mí me sienta muy bien asumir ese tipo de responsabilidad cuando el equipo necesita calma", concluyó.