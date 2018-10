Luis Enrique: "Lo normal hubiera sido matar a los jugadores"

Luis Enrique sufrió su primera derrota en el banquillo de La Roja, asegura al respecto que está "preparado para cualquier fiesta" en referencia a las críticas que le puedan caer y reveló parte del contenido de la charla que tuvo con los futbolistas durante el descanso, tras una primera mitad en la que Inglaterra se puso 0-3 en el marcador en la Liga de las Naciones.

"Está mal que yo lo diga pero he estado maravilloso en el descanso, lo normal hubiera sido matar a los jugadores y los he reforzado, no he cambiado a ninguno y les he dicho que los grandes equipos y las grandes selecciones se hacen sufriendo", dijo el seleccionador.

Explicó además que la primera mitad había sido "malísima, hay que reconocerlo. Llegamos tarde a la presión y nos generaron muchas transiciones. No ha sido nuestra mejor noche, esperábamos no sufrir tanto".

Luis Enrique dejaba este mensaje respecto a las críticas que le pueden venir por este partido: "Soy un entrenador experto, con mucha personalidad, estoy preparado para cualquier fiesta". E hizo una lectura positiva de la segunda: "Tuvimos ocasiones como para darle la vuelta al partido, lástima que no pudimos meter pronto el segundo porque el Villamarín seguro que hubiera metido el tercero".