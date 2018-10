Lo que faltaba, Tomás Roncero imitando a Florentino Pérez

El periódico italiano Corriere dello Sport ha publicado en exclusiva que el Real Madrid, concretamente su presidente Florentino Pérez, ha llamado al entrenador italiano Antonio Conte para conocer de primera mano su predisposición a fichar por el conjunto del Santiago Bernabéu en caso de que Lopetegui sea desitutido próximamente.



La noticia ha corrido como la pólvora por todas las redacciones de los medios de comunicación de Europa, pero Tomás Roncero, redactor jefe del Diario As, la ha digerido de manera muy particular.



En el programa El Chiringuito de Mega que presenta Josep Pedrerol, Roncero ha dicho "Florentino no hace eso", en referencia a que no llama a entrenadores y por lo tanto no ha dado ningún crédito a la noticia del El Corriere dello Sport. No contento con ello, Roncero ha imitado a Florentino Pérez y hasta se ha atrevido a recrear una supuesta conversación con Antonio Conte.





??¿Es Florentino? ¿Es Conte??? ¡NO! Es #TomásRoncero RECREANDO la supuesta ??llamada del presidente al italiano en@ElChiringuitoTV...??¡NO VAS A VER NADA IGUAL!?? pic.twitter.com/lwCKjvWajc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 18 de octubre de 2018